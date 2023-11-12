Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский
В Москве в воскресенье ожидается дождь, температура воздуха достигнет +7 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Отмечается, что погода в выходной будет формироваться в результате прохождения тёплого атмосферного фронта, который связан с атлантическим циклоном.
В столице в воскресенье ожидается облачность, временами дождь. Температура воздуха будет держаться в пределах +5-7 градусов в Москве и +3-8 градусов – в Подмосковье.
Юго-восточный ветер составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление – 730 миллиметров ртутного столба.
Тишковец уточнил, что за эти сутки в столичном регионе выпадет 17 миллиметров осадков, что составит 33% от месячной нормы. Также произойдёт резкое падение атмосферного давления до отметки в 727 миллиметров ртутного столба.
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В столице в воскресенье ожидается облачность, временами дождь. Температура воздуха будет держаться в пределах +5-7 градусов в Москве и +3-8 градусов – в Подмосковье.
Тишковец уточнил, что за эти сутки в столичном регионе выпадет 17 миллиметров осадков, что составит 33% от месячной нормы. Также произойдёт резкое падение атмосферного давления до отметки в 727 миллиметров ртутного столба.
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Анастасия Чинкова