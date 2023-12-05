Синоптик Цыганков назвал самый холодный день недели в Москве

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Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что в Московском регионе ожидаются аномальные холода, а самым холодным днём назвал 10 декабря.
«В Московской области сегодня было до -17°С, в Москве около -10°С. Оно будет продолжаться до числа 10-11 декабря. Самый холодный день будет 10 декабря, когда будет до -22...-23°С. Аномально холодная погода в Москве, на семь и более градусов ниже нормы в течение четырёх дней будет», — прокомментировал в беседе с RT синоптик.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова прогнозировала возвращение солнечной погоды в столицу в конце недели. По её словам, солнце добавит комфорта к холодной декабрьской погоде.
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