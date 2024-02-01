Синоптик Варакин: «Сложную погоду ждём на Дальнем Востоке»

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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил о сложной погоде на Дальнем Востоке.
«Сложную погоду ждём на Дальнем Востоке и на островных наших территориях. Берингово побережье, Чукотский Автономный округ, Петропавловск-Камчатский, Курилы и Южный Сахалин. Здесь очередные циклоны и сильные ветра. Не такой, конечно, коллапс по осадкам, который был, но всё равно неприятно с учётом того, что ещё тот снег никуда особо не делся», — пояснил в беседе с RT Варакин.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что февраль в Москве окажется теплее нормы на 2-3°С. По его данным, количество осадков, возможно, превысит норму в 1,5 раза.
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Мелисса Тимофеева