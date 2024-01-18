Синоптик Ильин спрогнозировал мокрый снег в столичном регионе на Крещение

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko
Синоптик Александр Ильин заявил, что на Крещение в Московском регионе.
«Сначала снегопады пройдут в западных районах Московской области, но постепенно они накроют весь столичный регион», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.
По его словам, жителям региона стоит ждать некоторого похолодания в воскресенье.
«Рано утром в пятницу в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани начнётся снег, и снегопад будет длиться двое суток с небольшим перерывом в субботу и до первой половины воскресенья. За это время может выпасть до 30-35 см снега. Учитывая, что в Казани уже 49 см снега, это очень значительная величина», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.
Читайте также:
Подмосковных энергетиков перевели в режим повышенной готовности
Подмосковных водителей и пешеходов предупредили о сильном снеге, метели и гололёде
Синоптик Вильфанд пообещал москвичам холодное воскресенье
Мелисса Тимофеева