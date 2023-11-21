Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о сильной метели

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23 ноября в Москву придёт настоящая суровая зима: ожидается метель и сильный ветер.
Во второй половине дня четверга, 23 ноября, сообщает агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к столице приблизится мощный циклон. Ожидается сильный снег, скорость ветра будет достигать 15 м/с. Метель будет идти всю ночь.
Сотрудники ГИБДД рекомендуют в этот день пересесть на общественный транспорт. В среду, 22 ноября в Москве ожидается легкий снег, ночная температура опустится до -10 градусов мороза, дневная – от -7 до -5 градусов.
Также сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, до четверга в столичном регионе будет идти слабый снег, а температура воздуха не опустится ниже -10 градусов. Однако уже 23 ноября погода резко сменит вектор.
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Сотрудники ГИБДД рекомендуют в этот день пересесть на общественный транспорт. В среду, 22 ноября в Москве ожидается легкий снег, ночная температура опустится до -10 градусов мороза, дневная – от -7 до -5 градусов.
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Мария Фирсова