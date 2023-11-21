Температура в Подмосковье опустится до -15 градусов

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Сильные морозы нагрянут в Москву и Московскую область уже на этой неделе. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Наиболее сильные морозы будут в ночь на четверг — до -10… -12 в Москве и до -13… -15 по области, днём ждём снегопад. Ожидается, что до субботы выпадет пять-семь сантиметров снега. Но там можно рассчитывать уже на небольшое повышение температуры до -1…-3 градусов в пятницу, а потом опять новая волна холода», — сказал Шувалов.Читайте также:
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