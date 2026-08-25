Синоптики рассказали о погоде в Москве на 1 сентября
Синоптик Шувалов: 1 сентября в Москве будет до +23 °С
В День знаний в столичном регионе ожидается теплая погода, более характерная для августа. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В разговоре с RT он уточнил, что 1 сентября утром столбики термометров покажут порядка +15...+18 °С, а днем воздух прогреется до +21...+23 °С. Прогнозировать осадки, по словам Шувалова, пока рано.
Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин добавил в беседе с Москвой 24, что после первого осеннего дня в столице и области начнется похолодание.
«Что касается текущей недели, наиболее холодными станут вторник и среда. Температура днем по Москве и области ожидается в пределах +12…+17 °С, возможны кратковременные дожди с прояснениями», — отмтеил эксперт.
С четверга до конца рабочей недели и в выходные будет солнечная погода без осадков. Температура составит порядка +17…+22 °С. 31 августа ожидается потепление до +24…+25 °С, заключил Ильин.