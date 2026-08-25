Синоптики рассказали о погоде в Москве на 1 сентября

25 августа 2026, 13:05

Синоптик Шувалов: 1 сентября в Москве будет до +23 °С

Фото: iStock/vlad_karavaev

В День знаний в столичном регионе ожидается теплая погода, более характерная для августа. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





В разговоре с RT он уточнил, что 1 сентября утром столбики термометров покажут порядка +15...+18 °С, а днем воздух прогреется до +21...+23 °С. Прогнозировать осадки, по словам Шувалова, пока рано.



Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин добавил в беседе с Москвой 24, что после первого осеннего дня в столице и области начнется похолодание.





«Что касается текущей недели, наиболее холодными станут вторник и среда. Температура днем по Москве и области ожидается в пределах +12…+17 °С, возможны кратковременные дожди с прояснениями», — отмтеил эксперт.