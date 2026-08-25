Синоптик раскрыла, когда в Москву могут прийти первые заморозки
Осенние заморозки могут прийти в Москву и Подмосковье в первой декаде сентября. Об этом «Известиям» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, с течением времени вероятность заморозков будет возрастать. Это станет особенно заметно в октябре, когда ночные температуры будут чаще опускаться ниже дневных, а продолжительность светового дня начнет заметно сокращаться, пояснила специалист. Позднякова напомнила, что в прошлом году первые заморозки в Московской области произошли в ночь на 13 сентября.
Ранее синоптик раскрыла, будет ли в этом году в российской столице бабье лето. Согласно ее мнению, этот процесс наступает не ежегодно. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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