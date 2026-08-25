Синоптик раскрыла, когда в Москву могут прийти первые заморозки

25 августа 2026, 09:41

Синоптик Позднякова: первые заморозки могут прийти в Москву в начале сентября

Фото: iStock/Oleg Elkov

Осенние заморозки могут прийти в Москву и Подмосковье в первой декаде сентября. Об этом «Известиям» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.