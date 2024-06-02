СК РФ завершил расследование дела в отношении украинского журналиста Гордона*

Фото: сайт СК РФ
Следственный комитет России завершил расследование дела против украинского журналиста Дмитрия Гордона*, который публично призывал к совершению террористических актов и распространял фейки о ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что уголовное дело направлено для передачи в суд.
В ведомстве подчеркнули, что, помимо указанных выше действий, он осуществлял деятельность, направленную на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства группы лиц по национальному признаку и публично призывал к развязыванию агрессивной войны против России.
В марте 2022 году СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Гордона* сразу по нескольким статьям. В середине июля того же года он был объявлен в розыск.
Причиной для возбуждения дела стало выступление журналиста в прямом эфире украинского телеканала, где он призвал совершить нападение на Россию, используя ядерное оружие. После этого он призвал уничтожить россиян и опубликовал информацию о якобы уничтожении гражданской инфраструктуры Украины российскими войсками.
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В ведомстве подчеркнули, что, помимо указанных выше действий, он осуществлял деятельность, направленную на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства группы лиц по национальному признаку и публично призывал к развязыванию агрессивной войны против России.
В марте 2022 году СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Гордона* сразу по нескольким статьям. В середине июля того же года он был объявлен в розыск.
Причиной для возбуждения дела стало выступление журналиста в прямом эфире украинского телеканала, где он призвал совершить нападение на Россию, используя ядерное оружие. После этого он призвал уничтожить россиян и опубликовал информацию о якобы уничтожении гражданской инфраструктуры Украины российскими войсками.
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*признан Минюстом РФ иноагентом и Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Анастасия Чинкова