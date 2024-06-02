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СК РФ завершил расследование дела в отношении украинского журналиста Гордона*

02 июня 2024, 12:19
Фото: сайт СК РФ

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России завершил расследование дела против украинского журналиста Дмитрия Гордона*, который публично призывал к совершению террористических актов и распространял фейки о ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что уголовное дело направлено для передачи в суд.

В ведомстве подчеркнули, что, помимо указанных выше действий, он осуществлял деятельность, направленную на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства группы лиц по национальному признаку и публично призывал к развязыванию агрессивной войны против России.



В марте 2022 году СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Гордона* сразу по нескольким статьям. В середине июля того же года он был объявлен в розыск.

Причиной для возбуждения дела стало выступление журналиста в прямом эфире украинского телеканала, где он призвал совершить нападение на Россию, используя ядерное оружие. После этого он призвал уничтожить россиян и опубликовал информацию о якобы уничтожении гражданской инфраструктуры Украины российскими войсками.

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*признан Минюстом РФ иноагентом и Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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#украина
Умерла заслуженная артистка России Инна Алабина
02 июня 2024, 11:40

Фото: iStock/Imagesines

На 85-м году жизни умерла заслуженная артистка России Инна Алабина. Об этом сообщается в Telegram-канале Театра им. Евгения Вахтангова, в котором служила актриса.
В сообщении отмечается, что дата и время прощания будут озвучены позже.

Коллеги Алабиной отметили её неповторимую индивидуальность. По их словам, создавать уникальные образы актрисе помогало сочетание хрупкой женственности и озорного мальчишеского задора.

Инна Алабина родилась 25 июля 1939 года в Москве. В 1966 году она окончила Театральное училище им. Бориса Щукина. После завершения учёбы она была принята в Театр Вахтангова, в котором служила всю жизнь.

Она исполняла роли в ведущих спектаклях театра: «Принцесса Турандот», «Золушка», «Приключения Гекльберри Финна» и многих других.

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#актриса
#театр
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На всей территории Украины экстренно отключили электричество
Экстренные отключения электричества введены на всей территории Украины
02 июня 2024, 11:09

Фото: iStock/StGrafix

На всей территории Украины введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил директор компании Yasno, входящей в энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко в своих соцсетях.
Он подчеркнул, что в настоящее время не действуют повременные графики отключения.

При этом точное время отмены экстренных отключений он не назвал.

Ранее «ДТЭК» в своём Telegram-канале также сообщал о внеплановых отключениях электроэнергии. Однако тогда речь шла не о всей стране, а только о трёх областях и Киеве.

В ночь с 31 мая на 1 июня российские войска произвели массированные удары по объектам энергетики на территории Украины, сообщало Минобороны РФ.

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#украина
#электричество
#отключение
#энергетика
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Шахматист Гарри Каспаров* может стать фигурантом уголовного дела
02 июня 2024, 09:58

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Следователи могут возбудить уголовное дело в отношении шахматиста Гарри Каспарова*. Причина — уклонение от обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил информированный источник в правоохранительных органах. По словам источника, все основания для возбуждения в отношении шахматиста уголовного дела по статье 330.1 УК РФ ((уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) имеются.

В случае возбуждения уголовного дела Каспарову* может грозить лишение свободы на срок до двух лет либо штраф. Министерство юстиции внесло его в перечень иноагентов в мае 2022 года. Шахматист уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. В настоящее время Каспаров* проживает за границей.

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* Признан иноагентом в РФ, а также внесён в список террористов и экстремистов
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#иноагенты
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Охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки
Economist: охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20 %
02 июня 2024, 08:12

Фото: сайт Кремля

После повышения ключевой ставки до рекордных 20 процентов в конце февраля 2022 года, личную охрану главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной усилили, пишет The Economist, ссылаясь на слова одного из сотрудников ЦБ.
Неназванный собеседник издания рассказал, что главу ЦБ часто называют «Стальная Эльвира», так как она полна решимости. Также сообщается, что глава финансового регулятора много времени проводит на своем рабочем месте, поэтому в офисе Центробанка организовали парикмахерскую, химчистку и гардеробную.

Источник добавил, что иногда в кабинет к Набиуллиной боятся заходить мужчины.

Однако в 2022-м году личная охрана «Стальной Эльвиры» все же была усилена из-за соображений безопасности.

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#экономика
#цб
#эльвира набиуллина
#банк россии
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Лавров выразил соболезнования в связи со смертью учёного и депутата Чилингарова
02 июня 2024, 07:30

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной знаменитого полярного исследователя, депутата Государственной думы РФ Артура Чилингарова.
В телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства глава МИД написал, что со смертью учёного дипломаты потеряли доброго товарища, друга и наставника. Полярный исследователь, Герой Советского Союза и Герой России Чилингаров скончался на 85-м году жизни. Сергей Лавров отметил, что талантливый учёный и путешественник внёс неоценимый вклад в упрочение позиций России в Арктике и Антарктике.

Министр также отметил, что с 80-х годов прошлого века Чилингаров активно участвовал в реализации внешнеполитических интересов своей страны. С 2012 года он был специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. Широкую известность и признание получила его законотворческая деятельность. Российская наука и всё общество со смертью Чилингарова понесли тяжёлую утрату, заключил Сергей Лавров.

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В России началась массовая скупка кондиционеров
Продажи кондиционеров в России превысили реализацию вентиляторов
02 июня 2024, 05:14

Фото: iStock/Lazy_Bear

Продажи кондиционеров в России весной 2024 года превысили реализацию вентиляторов.
По данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи кондиционеров в этом месяце были намного выше, чем реализация вентиляторов. Отмечается, что в «Мегамаркете» этот показатель составляет 2,5 раза , сообщают «Известия».

В компании уточнили, что в мае спрос на кондиционеры вырос на 69%, в то время как на вентиляторы увеличился на 49%. В этом году потребители потратили в среднем 31,6 тыс. рублей на покупку климатической системы и 3,9 тыс. рублей – на вентиляторы.

Ранее, в мае, стало известно, что в России продажи бассейнов на майские праздники выросли почти вдвое.

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#спрос
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Китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны
CNSA: китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны
02 июня 2024, 03:38

Фото: iStock/mechanick

Посадочный модуль китайского зонда успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).
«Комбинация посадочного и взлетного модулей китайского зонда "Чанъэ-6" успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс – Эйткен», – говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что китайские специалисты признали успех запуска миссии Chang'e-6, в рамках которой планируется впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны и доставить их на Землю.

Ранее, в начале мая, ракета Long March-5 Y8 с лунной автоматической межпланетной станцией Chang'e-6 стартовала с космодрома Вэньчан на китайском острове Хайнань. Целью миссии было предоставить образцы реголита весом до двух килограммов.

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#луна
#полеты
#земля
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Раскрыты дата и место прощания с Чилингаровым
Прощание с Артуром Чилингаровым состоится 4 июня в храме Христа спасителя
02 июня 2024, 01:48

Фото: iStock/dragana991

Прощание с депутатом Госдумы профессором Артуром Чилингаровым состоится во вторник, 4 июня, в храме Христа Спасителя, сообщил депутат парламента, почетный полярник Константин Зайцев, передает ТАСС.
Отмечается, что доктор географических наук будет для захоронения на Новодевичьем кладбище.

Депутат Госдумы Артур Чилинагов скончался в возрасте 85 лет. О смерти полярника стало известно вечером й июня.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам полярника. Глава страны направил телеграмму соболезнования родным и близким Героя России.

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#госдума
#соболезнования
#арктика
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Названо место проведения второго турнира «Игр будущего»
Столяров: второй турнир «Игр будущего» состоится в ОАЭ в 2025 году
01 июня 2024, 22:34

Фото: Telegram-канал «Игры будущего»

Второй турнир «Игр будущего» пройдёт в ОАЭ в 2025 году. Об этом руководитель проекта сообщил в своём Telegram-канале.
В марте этого года занимавший тогда пост министра спорта России Олег Матыцин сообщил о планах проведения «Игр будущего» каждый год. Тогда же было объявлено о скором принятии заявок на их проведение.

Сегодня Столяров сообщил о втором этапе проведения Игр в 2025 году.

Напомним, что «Игры будущего» – это инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, которые объединяют в себе классические виды спорта и киберспорт или VR/AR-технологию.

Первые такие Игры состоялись в Казани и Сочи. Они проводились с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В них приняли участие свыше двух тысяч спортсменов из 107 государств. Общий призовой фонд составил 10 миллионов долларов.

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