МВД России объявило в розыск заместителя главы офиса Зеленского

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Романа Машовца, сообщается в базе ведомства.
Как уточнили в отделе, по уголовной статье разыскивается Роман Васильевич Машовец, родившийся 6 августа 1976 года. Статья, по которой разыскивают мужчину, не разглашается.
Машовец занимает должность заместителя главы офиса Зеленского с апреля 2020 года.
Ранее МВД России объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими (ВМС) Украины Игоря Воронченко.
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Машовец занимает должность заместителя главы офиса Зеленского с апреля 2020 года.
Ранее МВД России объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими (ВМС) Украины Игоря Воронченко.
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Александр Климов