Скандально известная сеть доставки суши заявила о ребрендинге
Международная сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» проведёт ребрендинг и сменит название на «Ё». Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет ТАСС.
Источник пояснил, что новое имя уже давно неофициально ассоциируется с брендом и является его главным символом. Обновлённый нейминг станет основой для следующего этапа развития.
В пресс-службе добавили, что решение о смене названия продиктовано новой стратегией. Компания намерена использовать накопленную узнаваемость для ускоренного расширения сети и привлечения более широкой аудитории.
Ребрендинг будет проходить поэтапно. В первую очередь новое название появится на сайте и в мобильном приложении, затем — во всех рекламных материалах. Все новые франчайзинговые точки будут открываться уже под брендом «Ё». Действующие рестораны перейдут на новую вывеску постепенно, подчеркнули представители сети.
Читайте также: