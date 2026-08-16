Скандально известная сеть доставки суши заявила о ребрендинге

16 августа 2026, 18:17

ТАСС: сеть доставки суши «Ёбидоёби» стала «Ё»

Фото: istockphoto/Olga Kletskova

Международная сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» проведёт ребрендинг и сменит название на «Ё». Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет ТАСС.