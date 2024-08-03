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Скончался актер из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня» Гилинов

Актер из сериала «Моя прекрасная няня» Гилинов умер на 92-м году жизни
03 августа 2024, 17:37
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Актер Вячеслав Гилинов скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Театра Гоголя.
Причина смерти актера не разглашается. Руководство и коллектив театра выразили глубокие соболезнования родным и близким Гилинова.

В театре Гоголя актер служил с 1961 года, сразу после того, как завершил обучение в Театральном училище им. Б. Щукина. Широкую известность Гилинов получил благодаря ролям в сериалах «Кухня», «Моя прекрасная няня» и «Детективы».



Ранее сообщалось, что американская актриса Шелли Дюваль, известная по главной роли в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», скончалась в возрасте 75 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#актёр
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#театр
#сериал
#соболезнования
Опубликовано фото Дурова с тремя младшими детьми
Издание Forbes опубликовало фото Павла Дурова с детьми от Ирины Болгар
03 августа 2024, 12:31

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Издание Forbes опубликовало фото основателя мессенджера Telegram Павла Дурова с детьми от его подруги Ирины Болгар, которая проживает в Швейцарии. Снимок доступен на сайте журнала.
Уточняется, что юристка Ирина Болгар также прислала изданию копии подтверждающих документов: свидетельств о рождении детей, о признании Дуровым отцовства, нотариально заверенных переводов этих документов на французский и английский языки.

На снимке изображен сам Дуров, который держит в руках светловолосого мальчика. Рядом с ним стоит женщина, предположительно, Ирина Болгар. Справа от нее — еще двое детей, девочка и мальчик постарше.

Напомним, накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что он оказался биологическим отцом для более ста детей, родившихся в 12 разных странах после его донорства спермы. По словам российского бизнесмена, он также намерен открыть свой открыть свой ДНК-код.

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«Боюсь»: освобожденный Селезнев заявил о попытке своего убийства в тюрьме США
Освобожденного Селезнева дважды пытались убить в тюрьме США
03 августа 2024, 11:46

РИА Новости/Сергей Ильин

Россиянин Роман Селезнев, вернувшийся из США по обмену, рассказал о том, что его дважды пытались убить в американской тюрьме. Его слова передает «Первый канал».
«Привезли, обращались очень плохо. Изначально посадили в карцер <…> Пару случаев было, когда меня чуть не убили», — прокомментировал Селезнев.

Собеседник подчеркнул, что в камерах были плохие условия, как и отношение со стороны тюремной администрации. В частности, Селезнева будили каждые пару часов для отметки. Селезневу не верится, что он — дома.

«Всегда боюсь проснуться и быть опять в камере», — резюмировал мужчина.

Селезнев был похищен на Мальдивах в 2014 американскими силовиками. Позже его приговорили за кибермошенничество к 27 годам заключения.

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#новости
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Отец принятой в МГУ в девять лет Тепляковой пожаловался на проблему с жильем
Отец Алисы Тепляковой Евгений рассказал, что их выселяют из съемного жилья
03 августа 2024, 08:43

Фото: iStock/Rawpixel

Евгений Тепляков, отец принятой в МГУ в 9 лет Алисы Тепляковой, пожаловался на сложную ситуацию с жильем. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.
По словам отца девочки-вундеркинда, их семью пытаются выселить из съемной квартиры. Уточняется, что владелец жилья выломал дверь, когда в доме находились беременная мать Алисы и дети.

После этого инцидента жена Теплякова вызвала полицейских, но на вызов они не приехали. Евгений отметил, что собственник квартиры оказывает давление на правоохранителей. Полицейские при этом утверждают, что силой выгонят семью из арендованной квартиры, добавил мужчина. Причины такого поведения владельца квартиры Тепляков не раскрыл.

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#девочка
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«Совет осетин» обратился в СК из-за слов Лебедева о «Матерях Беслана»
03 августа 2024, 08:15

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Общественное движение «Высший совет осетин» осудило слова блогера и дизайнера Артемия Лебедева об организациях «Матери Беслана» и «Голос Беслана», а также направило письмо в СК РФ и Генпрокуратуру. Об этом организация написала в своем Telegram-канале.
В интервью журналисту Юрию Дудю* дизайнер обвинил комитеты «Матери Беслана» и «Голос Беслана» в спекуляции на террористическом акте и получении «политических пирогов». Организация посчитала слова Лебедева «грязными» и «кощунственными».

В письме председателю СК РФ Александру Бастрыкину «Совет осетин» призвал привлечь блогера к ответственности за оскорбление чувств пострадавших от теракта в Беслане. В организации добавили, что Лебедев также должен быть лишен государственных наград.

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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
#суд
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#интервью
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#теракт
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На Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта
03 августа 2024, 07:22

Фото: iStock/Apriori1

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом говорится в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
Уточняется, что сообщение было опубликовано в 06:17 мск. Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее сообщалось, что свыше 900 машин ожидали проезда в Крым на Таманском берегу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, большие очереди перед въездом на Крымский мост начались со стартом курортного сезона, по этой причине было принято решение увеличить число постов досмотра с целью обеспечения безопасного проезда. По Крымскому мосту могут проезжать легковые автомобили и автобусы.

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#автобусы
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#ущерб
#крымский пробки
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Замглавы российского региона признал вину по делу о получении взятки
Замгубернатора Тюменской области Вахрин признал вину по делу о получении взятки
03 августа 2024, 06:41

Фото: istockphoto/Oksana Kalinina

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин признал свою вину по делу о взятке, передает РИА Новости на основе информации, полученной от сотрудников полиции.
Заместитель главы российского региона обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации («Получение взятки в особо крупном размере»).

Ранее стало известно, что фигурант дела полковника Пешкова начал сотрудничество со следствием и получил послабление.

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#взятка
#тюмень
#суд
#уголовное дело
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У полковника МЧС нашли 250 миллионов рублей, 50 объектов недвижимости и 20 машин
03 августа 2024, 04:46

Фото: istockphoto/blinow61

Полицейские обнаружили 250 миллионов рублей, более 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей у заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко. Об этом агентству ТАСС сообщили сотрудники полиции.
На все имущество Симоненко наложили обеспечительный арест.

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#собственность
#машины
#деньги
#имущество
#арест
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в удобном формате
Фигурант дела полковника Пешкова начал сотрудничество со следствием и получил послабление
Второй фигурант дела полковника Пешкова сотрудничает со следствием
03 августа 2024, 04:13

Фото: iStock/Zolnierek

Второй фигурант уголовного дела, возбужденного в отношении полковника Дмитрия Пешкова по обвинению в хищениях при поставках продовольствия участника специальной военной операции (СВО), освобожден из-под стражи в связи с сотрудничеством со следствием. Об этом агентству ТАСС сообщили сотрудники правоохранительных органов.
Имя фигуранта дела не разглашается.

«Он помещен под домашний арест, срок которого ему также был продлен накануне до 7 октября», – рассказал собеседник агентства.

Вечером 2 августа стало известно, что полковник Пешков, бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу, арестован по обвинению в растрате.

Пешков не признал себя виновным.

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#полиция
#сотрудничество
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Генпрокуратура подала иск об изъятии собственности замглавы МЧС Краснодарского края
ГП подала иск об изъятии собственности замглавы МЧС Краснодарского края
03 августа 2024, 03:33

Фото: istockphoto/Zerbor

Генеральная Прокуратура России подала иск о конфискации имущества заместителя главы краснодарского Главного управления МЧС России Сергея Симоненко и членов его семьи, передает ТАСС со ссылкой на судебные материалы по делу.
Иск был подан 18 июля в Краснодарский суд от имени первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разикина. В нем содержится требование «обратить взыскание на имущество в доход государства». По данным источников, у Симоненко было обнаружено имущество, законный доход от которого не был подтвержден.

«Это же стало основанием представления Генпрокуратуры в адрес руководства МЧС с требованием уволить Симоненко по отрицательным мотивам. Но вплоть до задержания, 31 июля, он оставался на службе», – заявил он.

Предварительные слушания по делу о конфискации имущества состоятся 5 августа.

Ранее был задержан 56-летний заместитель начальника управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко. Его арестовали по обвинению в коррупционных преступлениях, покушении на расправу и поджоге.

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#коррупция
#поджог
#краснодарский край
#мчс
#имущество
#конфискация
#суд
#арест
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