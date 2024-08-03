Скончался актер из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня» Гилинов

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Актер Вячеслав Гилинов скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Театра Гоголя.
Причина смерти актера не разглашается. Руководство и коллектив театра выразили глубокие соболезнования родным и близким Гилинова.
В театре Гоголя актер служил с 1961 года, сразу после того, как завершил обучение в Театральном училище им. Б. Щукина. Широкую известность Гилинов получил благодаря ролям в сериалах «Кухня», «Моя прекрасная няня» и «Детективы».
Ранее сообщалось, что американская актриса Шелли Дюваль, известная по главной роли в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», скончалась в возрасте 75 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В театре Гоголя актер служил с 1961 года, сразу после того, как завершил обучение в Театральном училище им. Б. Щукина. Широкую известность Гилинов получил благодаря ролям в сериалах «Кухня», «Моя прекрасная няня» и «Детективы».
Ранее сообщалось, что американская актриса Шелли Дюваль, известная по главной роли в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», скончалась в возрасте 75 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова