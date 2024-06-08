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В Греции умерла еще одна звезда «Моей прекрасной няни»

В Греции умерла звезда «Моей прекрасной няни» Стилианопулу
08 июня 2024, 18:26
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

В Греции скончалась актриса Деспина Стилианопулу, которую называли «королевой эпизода». Об этом сообщает «Российская газета».
Отмечается, что Стилианопулу скончалась на 92 году жизни. Первое появление актрисы на экране состоялось в 1960 году.

Биография Стилианопулу насчитывает более ста ролей. Актриса была известна главным образом комическими ролями провинциалок с акцентированным говором. Она также сыграла в греческой адаптации сериала «Моя прекрасная няня».



Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому. Знаменитость была похоронена на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище.

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#смерть
#греция
#похороны
ЦАХАЛ: среди четырех освобожденных заложников ХАМАС оказался россиянин Козлов
08 июня 2024, 16:24

Фото: iStock/e-crow

Израильские военные освободили четырех человек, которые находились в плену у палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Уточняется, что в числе освобожденных оказался россиянин Андрей Козлов. Пленных обнаружили в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа.

Согласно информации источника, освобожденные заложники находятся в хорошем состоянии. Их перевели в клинику «Шиба» в районе Тель-а-Шомера для дальнейшего обследования ​и ​реабилитации.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#палестина
#сектор газа
#заложники
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В Домодедово завершилась военно‑спортивная игра «Победа»
08 июня 2024, 15:18

Фото: пресс-служба Московской области

В Домодедово завершилась военно-спортивная игра «Победа» для юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.
Отмечается, что игра была посвящена 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревновании принимали участие тридцать команд юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья.

В состав команды входили 10 человек: из которых было 8 юношей и 2 девушки. Возраст участников составил от 14 до 17 лет. На протяжении нескольких часов участники Игры соревновались в прохождении по маршруту с преодолением препятствий, разбирали и собирали ММГ АК, перемещали шины автомобиля, метали ножи и стреляли по мишени.

В прошлом году сборная команда Московской области «Патриоты Подмосковья» заняла почетное четвертое место из 89 возможных.

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#подмосковье
#великая отечественная война
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Массовые мероприятия отменили в Северной Осетии после атаки ВСУ
08 июня 2024, 14:49

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Северной Осетии после атаки беспилотников был создан оперативный штаб, все службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом глава республики Сергей Меняйло написал в своём Telegram-канале.
Он отмечен, что в целях безопасности в Моздокском районе были отменены все массовые мероприятия.

Кроме того, были зафиксированы незначительные повреждения и возгорания, которые в настоящее время ликвидируются.

Местные жители не пострадали.

Напомним, что в субботу утром украинские войска предприняли попытку атаки военного аэродрома в городе Моздок в Северной Осетии. Средствами ПВО все объекты были успешно ликвидированы.

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#беспилотник
#атака
#всу
#россия
#мероприятия
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Россияне смогут летать в Абхазию из семи российских городов
Глава Абхазии Бжания: самолёты из аэропорта Сухума полетят в семь городов России
08 июня 2024, 13:55

Фото: iStock/Sitikka

Самолёты из обновлённого аэропорта Сухума начнут совершать рейсы в семь российских городов. Об этом президент Абхазии Аслан Бжания сообщил в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ-2024.
Он отметил, что после открытия аэропорта в планах у властей организовать рейсы примерно в семь городов России. Это позволит нарастить поток как минимум на 50% в первый год работы воздушной гавани.

Международный аэропорт, расположенный в 18 километрах от столицы Абхазии Сухума, был открыт в 1960-х годах. В 1993 году его закрыли. До этого он принимал до пяти тысяч пассажиров ежедневно. Власти страны не раз планировали восстановить аэропорт и возобновить полёты.

Соглашение о реконструкции было подписано в октябре 2023 года с российской компанией «Инфраструктурное развитие». На тот момент Бжания сообщал, что срок окончания работ 31 декабря 2024 года. А первый пробный полёт будет осуществлён в июле.

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#самолет
#аэропорт
#россия
#абхазия
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Хинштейн выступил против введения ответственности за пользование VPN
Хинштейн: вводить ответственность за пользование VPN неправильно
08 июня 2024, 12:01

Фото: iStock/Prykhodov

Вводить ответственность за использование VPN-сервисов неправильно. Должны быть «белые VPN», заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он подчеркнул, что его позиция по данному вопросу не изменилась. В настоящее время закон не предусматривает ответственности за использование VPN-сервисов. Но и вводить её Хинштейн считает неправильным.

Вместо этого следует сделать «белые VPN», чем уже занимаются представители бизнеса. В таких сервисах данные будут сохраняться, а не уходить в другие государств или вороваться.

Также Хинштейн назвал и позитивные стороны таких сервисов. В частности, он привёл Китай, где многие ресурсы недоступны без VPN. Так человек, проживающий в этой стране и работающий в коммерческой структуре на удаленке, не может связаться с начальством. В такой ситуации «белый VPN» как технологическое устройство вполне возможен.

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#александр хинштейн
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#запрет
#ограничения
#интернет
#сервис
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Экс-главу «Автодора» могут посадить на 14 лет
«Ъ»: экс-главе «Автодора» Кельбаху грозит 14 лет заключения за ущерб в ₽2 млрд
08 июня 2024, 08:09

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха могут посадить на 14 лет за ущерб государству в размере 2 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Уточняется, что по делу фигуранта уже состоялось 70 судебных заседаний. В рамках дел гособвинитель запросил для Кельбаха четырнадцать лет тюремного заключения из пятнадцати возможных по трем пунктам обвинения.

Согласно информации следствия, в 2015 году задержанный согласовал незаконную оплату комиссии ООО «Кольцевая магистраль» за банковскую гарантию, стоимость которой составила 3,9 миллиона рублей в Газпромбанке. В 2017 году Кельбах завизировал неправомерное предоставление дополнительного аванса АО «Крокус Интернешнл» на сумму два миллиарда рублей.

Осенью 2018 года после срыва пуска первого участка Центральной кольцевой автодороги глава российского государства Владимир Путин потребовал проверить причины задержки и обоснованность запроса «Автодора» на повышение стоимости строительства дороги на 13 миллиардов рублей (с 300 до 313).

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#машины
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#тюрьма
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Талибы* посетят форум Минпросвещения в России
08 июня 2024, 04:40

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Новая делегация движения «Талибан»* примет участие в международном форуме министров образования «Формируя будущее», который пройдет в Казани, передает Telegram-канал Baza.
Глава «Российского делового центра» Рустам Хабибуллин заявил, что Афганистану нужны инженеры и рабочие специалисты. Он также добавил, что для организации социальных учреждений и обучения молодежи требуются квалифицированные кадры.

«Россия в этом активно помогает», – сказал он.

В настоящее время одна делегация талибов уже находится в Санкт-Петербурге на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Кроме того, в 2025 году верховный лидер (эмир) талибов Хайбатулла Ахундзада примет участие в исламском форуме в Казани.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает связи с движением «Талибан»* для решения накопившихся проблем.

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х

* запрещенная в России террористическая организация
#афганистан
#минпросвещения
#россия
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#пмэф
#санкт-петербург
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Рособрнадзор раскрыл возможные сроки обсуждения отмены ЕГЭ
08 июня 2024, 01:59

Фото: iStock/LuckyBusiness

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что после сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) можно будет провести экспертное обсуждение законопроекта его отмены, передают «Известия».
«Соберем всех заинтересованных лиц и обсудим формат честной и прозрачной итоговой оценки знаний школьников», — отметил Музаев.

Пресс-служба правительства России сообщила изданию, что «в настоящее время законопроект в аппарат правительства не поступал».

«При поступлении будет рассмотрен в установленном порядке», – подчеркнули в кабмине.

Ранее стало известно, что в России хотят отменить единый государственный экзамен. Закон в случае его принятия может вступить в силу 1 января 2025 года, результаты экзамена будут действовать еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний.

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#экзамены
#россия
#законопроект
#кабмин
#правительство
#вузы
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Таблетка для оргазма: Сексолог Савская раскрыла тайну точки G
08 июня 2024, 00:02

Фото: iStock/ssuaphoto

Точка G относится к загадкам женской сексуальности и тайнам женского оргазма. Ее невозможно увидеть, и даже не всегда получается отыскать. Однако женщине, которой удалось найти её у себя, можно позавидовать.
Что такое точка G и насколько она важна для достижения женского оргазма в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, сексолог и блогер Ольга Савская.

По словам специалиста, точки G не существует.

«Есть зона, которая называется — клитор, уретра, вагинальная зона. Там есть нервные окончания клитора, уретры, железы Скина и вагина. Если на картинке смотреть, то видно, что это сплетение трех зон. И эта зона — зона G», — объяснила сексолог.

Эксперт отметила, что одна точка G не приводит к оргазму.

«Она может приводить к оргазму, если у девушки нет ни каких блоков, если у неё раскрыта эрогенная зона. Вообще эта зона должна быть раскрыта. Её нужно стимулировать, тренировать мышцы тазового дна, повышать чувствительность влагалища. Эту зону нужно раскрывать, чтобы чувствительность была хорошая. Оргазм — это разрядка. Должна быть зона, которая хорошо стимулируется дополнительно и приводит уже к разрядке», — рассказала Ольга.

Савская отметила, что зона эта важна.

«Если стимулируют головку клитора — только часть. Вы получаете оргазм стимуляции именно головки — там одни ощущения. Хотя есть женщины, которые говорят, что у них слабая вагинальная стимуляция, но сильная от клитора. Все это очень субъективно», — пояснила сексолог.

Эксперт объяснила, почему женщина не может достичь оргазма
Эксперт объяснила, почему женщина не может достичь оргазма

По её мнению, люди постоянно ищут таблетку, которая приведет их к оргазмам.

«Есть люди, которым хоть затри эту точку G, у них ни чего не будет, потому что блокировка у них идет на психике. Всем управляет мозг. Например, для того, чтобы дойти до оргазма, нужно возбудиться. Должно быть нарастание. Это как чихание. Оргазм — это рефлекс такой же, что и чихание. Нос чешется, раздражается, идет нарастание, возбуждение раздражительное. Бах — оргазм. Чихнули. Это то же самое. И вопрос только в том, какими инструментами пользовались, чтобы достичь оргазма», — объяснила Ольга.

Она рассказала, что без возбуждения нет оргазма. Даже когда человек мастурбирует, ему нужно возбуждение. Люди очень узко мыслят, когда думаю, что достаточно найти только эту зону и будут оргазмы, но в корне это неверно, добавила Савская.

«У нас люди к чему привыкли? Дайте мне таблетку, я сейчас сделаю что-то и у меня будет оргазм. Часто приходят женщины с низким либидо и говорят: «дайте мне что-то, чтобы я захотела секса». А у нее было насилие в детстве, с мужем конфликты, повышенная тревожность, она в депрессии. Нужно всегда идти от причин, потому что если нет оргазмов, то есть целый список причин, почему их нет», — поделилась эксперт.

Сексолог рассказала, что для получения оргазма женщина должна быть возбуждена, у нее должно быть желание, а вокруг подходящая атмосфера. По её словам, все это взаимосвязано. К оргазму нужно подходить комплексно, а не просто пытаться найти точку G. Женщины, которые не находят эту точку, думают, что они «ущербные», добавила она.

«Добиться сквирта»: сексолог раскрыла, чем может закончиться струйный оргазм
«Добиться сквирта»: сексолог раскрыла, чем может закончиться струйный оргазм

Чтобы стимулировать точку G членом, нужно подбирать подходящую позу, отметила блогер.

«Например — выгибать таз. Смотреть, где она больше ощущает стимуляцию этой зоны. Конечно, больше это те позы, когда он сзади, а она прогибает таз, можно боком. Там еще зависит от члена. Если у него кривой член, например, подкрученный чуть-чуть, чтобы стимулировать, что он входит. Ещё есть такая проблема, чтобы она стимулировалась — должен быть плотный обхват членом. Чтобы лучше стимулировать — нужно позу подбирать. Какой у партнера член? Маленький, большой или средний, какая толщина. Есть у него изгиб или нет», — сказала Ольга.

Для каждой женщины все индивидуально, заключила эксперт.

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