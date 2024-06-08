В Греции умерла еще одна звезда «Моей прекрасной няни»

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В Греции скончалась актриса Деспина Стилианопулу, которую называли «королевой эпизода». Об этом сообщает «Российская газета».
Отмечается, что Стилианопулу скончалась на 92 году жизни. Первое появление актрисы на экране состоялось в 1960 году.
Биография Стилианопулу насчитывает более ста ролей. Актриса была известна главным образом комическими ролями провинциалок с акцентированным говором. Она также сыграла в греческой адаптации сериала «Моя прекрасная няня».
Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому. Знаменитость была похоронена на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище.
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Биография Стилианопулу насчитывает более ста ролей. Актриса была известна главным образом комическими ролями провинциалок с акцентированным говором. Она также сыграла в греческой адаптации сериала «Моя прекрасная няня».
Напомним, 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому. Знаменитость была похоронена на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище.
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Екатерина Коршунова