Скончался легендарный лётчик-испытатель Дмитрий Автухов

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Ушёл из жизни легендарный лётчик-испытатель Дмитрий Автухов, ему было 85 лет. Об этом сообщает Mash.
Автухов был одним из самых опытных пилотов в России, а также актёром и ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС.
По данным издания, он умер 10 мая от онкологии.
Известно, что Автухов освоил более 20 типов самолётов и вертолётов. Он также испытывал КА-50 и стал первым пилотом пожарного вертолёта в Москве.
Он также попробовал себя и в актёрской деятельности, сыграв пилота вертолёта в фильме «Чёрная акула».
15 апреля также стало известно о смерти заслуженного летчика-испытателя сверхзвуковых самолетов Анатолия Квочура. Пилот, принимавший участие в испытаниях самолетов Су-17, МиГ-29 и МиГ-31, скончался в возрасте 71 года. Причины смерти не известны.
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По данным издания, он умер 10 мая от онкологии.
Известно, что Автухов освоил более 20 типов самолётов и вертолётов. Он также испытывал КА-50 и стал первым пилотом пожарного вертолёта в Москве.
Он также попробовал себя и в актёрской деятельности, сыграв пилота вертолёта в фильме «Чёрная акула».
15 апреля также стало известно о смерти заслуженного летчика-испытателя сверхзвуковых самолетов Анатолия Квочура. Пилот, принимавший участие в испытаниях самолетов Су-17, МиГ-29 и МиГ-31, скончался в возрасте 71 года. Причины смерти не известны.
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Элина Позднякова