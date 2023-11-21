Умер советский лётчик-предатель Беленко, угнавший в Японию истребитель МиГ-25

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Лётчик Виктор Беленко, угнавший истребитель МиГ-25 из СССР в Японию, умер в доме престарелых американского штата Южный Илдлинойс в сентябре 2023 года. Об этом несколько дней назад написало издание New York Times.
Как выяснилось, впервые некролог о смерти бывшего лётчика появился в газете The Washington Post спустя пару недель после его ухода из жизни. Однако тогда эта информация прошла практически незамеченной.
Перебежчику было 76 лет, он скончался после непродолжительной болезни, при этом с ним рядом были сыновья — Том и Пол.
В 1976 году Беленко угнал в Японию истребитель-перехватчик МиГ-25, дав возможность противникам СССР досконально изучить новейшую по тем временам машину. В частности, речь шла об ограниченных способностях «радиолокационного обнаружения целей в нижней полусфере».
Позднее Беленко получил политическое убежище, а затем и гражданство США, где обзавелся новой семьей, консультировал власти и оборонные компании, а также выступал военным экспертом в американских СМИ.
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Перебежчику было 76 лет, он скончался после непродолжительной болезни, при этом с ним рядом были сыновья — Том и Пол.
Позднее Беленко получил политическое убежище, а затем и гражданство США, где обзавелся новой семьей, консультировал власти и оборонные компании, а также выступал военным экспертом в американских СМИ.
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