Slack начал приостановку учетных записей юзеров из России из-за санкций США

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Учетные записи российских юзеров из-за санкций США начал блокировать корпоративный мессенджер Slack. Как сообщает РИА Новости, блокировка последует в течение месяца. Разработчики ссылаются на законодательство об ограничениях и экспортном контроле Соединенных Штатов и Евросоюза.
«Наши данные указывают на то, что ваша учетная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи, и приостановим его через 30 дней», – говорится в сообщении.
По словам исполнительного директора компании «МТС Линк» Павла Потехина, уведомления получили даже те компании, которые купили лицензионный Slack за границей.
Весной 2022 года Slack частично отключил своих клиентов из РФ из-за международного санкционного давления. В феврале этого года сообщалось, что мессенджер разослал российским юзерам предупреждения о приостановке учетных записей с 21 марта. В частности, тех, что зарегистрированы на электронные адреса в зоне .ru.
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