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Председатель комиссии по международной политике конгресса Боливии Феликс Ахпи заявил, что для Запада было бы самоубийством вводить новый пакет санкций против нескольких стран, включая Россию и Китай, передает РИА Новости.
«С первого раунда санкций делал харакири, потому что у них кончилась пшеница, у них кончился газ. Надеюсь, они сполна пользуются европейским летом, потому что дальше снова будут выживать, как прошлой зимой», – заявил он.
Конгрессмен выразил удивление действиями европейских стран, отметив, что ограничения Москвы только ухудшат их положение, поскольку они зависят от поставок российского сырья и продовольствия. В то же время он подчеркнул, что санкции не окажут негативного влияния на экономическое развитие стран БРИКС.
Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) не смог согласовать 14-й пакет санкций против России из-за позиции Германии.
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Александр Климов