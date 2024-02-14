Следователь Костоев рассказал о реакции маньяка Чикатило на арест в тюрьме КГБ

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Следователь Исса Костоев рассказал в беседе с «Лентой.ру», что маньяк Андрей Чикатило растерялся сразу же после ареста, так как его не задержали, а арестовали с санкции прокурора и отправили не в следственный изолятор УВД, а в тюрьму КГБ.
По словам следователя, в первое время маньяк испытывал шок, однако Чикатило смог быстро от него оправиться, после чего он начал претворяться больным человеком. Костоев отметил, что преступник был мстительным и жестоким, но ему удавалось умело скрывать свою настоящую личность.
По внешнему виду Чикатило был невозмутимым и целеустремленным. Следователь привел в пример ситуацию, когда во дворе дома маньяка построили гараж, а он в качестве протеста поехал с палаткой на Красную площадь и отправлял письма экс-лидеру СССР Михаилу Горбачеву.
Напомним, 14 февраля 1994 года в Ростовской области казнили маньяка Андрея Чикатило, на счету которого более 50 жертв. Подробности о его кровожадных преступлениях и информацию о том, возможна ли отмена моратория на смертную казнь в России, читайте в материале редакции «Радио 1».
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По внешнему виду Чикатило был невозмутимым и целеустремленным. Следователь привел в пример ситуацию, когда во дворе дома маньяка построили гараж, а он в качестве протеста поехал с палаткой на Красную площадь и отправлял письма экс-лидеру СССР Михаилу Горбачеву.
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Екатерина Коршунова