Маньяк убивал проституток, если у него не получалось заняться с ними сексом

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Серийный убийца Алексей Варакин убивал проституток, если у него не получалось заняться с ними сексом. Подробности допроса маньяка опубликовал Shot.
Согласно сообщению, каждый несостоявшийся половой акт выводил мужчину из себя. Его первой жертвой стала 40-летняя проститутка из Орловской области. Мужчина вызвал ее в гостиницу «Вечный зов» в Измайлово. Он пояснил, что женщина употребила наркотики и не захотела заниматься с ним сексом. Тогда он отрезал ей голову и сбежал.
После этого он решил воспользоваться услугами уже другой девушки, чтобы снять стресс. Однако вышла осечка. По словам убийцы, 25-летняя девушка начала смеяться над ним, и он напал на нее с ножом. Она смогла выхватить нож и ранить обидчика. Когда он выбежал из комнаты, пострадавшая успела позвонить подруге. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Однако, по их прибытии маньяк уже добивал свою жертву ножом.
При этом уточняется, что в 2010 году он также убил двух проституток, после чего был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
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После этого он решил воспользоваться услугами уже другой девушки, чтобы снять стресс. Однако вышла осечка. По словам убийцы, 25-летняя девушка начала смеяться над ним, и он напал на нее с ножом. Она смогла выхватить нож и ранить обидчика. Когда он выбежал из комнаты, пострадавшая успела позвонить подруге. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Однако, по их прибытии маньяк уже добивал свою жертву ножом.
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Элина Позднякова