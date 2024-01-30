Слуцкий назвал участников голой вечеринки «элиткой»

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«Речь идет о тех деятелях культуры которые уехали из страны и ходят на голые вечеринки, которые считают, что можно соревноваться, у кого лучше новогодняя елка: за миллон, два или пять миллионов рублей», — заявил председатель партии ЛДПР.Ранее Леонид Слуцкий заявил, что США и Евросоюз несут ответственность за крушение военного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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