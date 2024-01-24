Слуцкий назвал ответственных за крушение Ил-76 под Белгородом

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
США и Евросоюз несут ответственность за крушение военного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявил председатель комитета по международным делам Госдумы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.
По его словам, мировое сообщество должно понять, какого монстра вскормил коллективный Запад на Украине. А вся ответственность за ликвидацию военнопленных и членов экипажа, которые осуществляли гуманитарную миссию, лежит на США и Евросоюзе.
Также Слуцкий поддержал предложение своего коллеги Андрея Картаполова о том, что киевский режим следует признать террористическим, а украинских политиков во главе с Зеленским – «террористическая ячейка».
24 января около 11 часов утра в Белгородской области потерпел крушение военный самолёт Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Все члены экипажа и пассажиры погибли.
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Также Слуцкий поддержал предложение своего коллеги Андрея Картаполова о том, что киевский режим следует признать террористическим, а украинских политиков во главе с Зеленским – «террористическая ячейка».
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Анастасия Чинкова