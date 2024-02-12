Собчак планирует подать в суд на НТВ

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Журналистка Ксения Собчак выразила намерение обратиться в суд с иском о клевете и защите своей чести и достоинства против телеканала НТВ, после того как на нем вышел двухсерийный фильм о ней. Об этом сама телеведущая сообщила в своем telegram-канале под названием «Кровавая барыня».
«После того, как я просмотрела фильм, я решила подать в суд на НТВ иск о клевете и защите чести и достоинства», — написала Собчак.Она также отметила, что считает целесообразным также обвинить телеканал в краже материалов из «YouTube» и социальных сетей.
«Весь фильм — просто выдумки и фантазии», — подчеркнула она.Читайте также:
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