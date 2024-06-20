Сомнолог Полуэктов рассказал о связи снохождения и использования смартфонов перед сном

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Снохождение — это явление, при котором человек, пребывающий во сне, вдруг встает и начинает ходить, не осознавая своих действий. О том, может ли оно быть связано с использованием смартфонов и какова его природа, рассказал сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы № 3 Михаил Полуэктов в беседе с Общественной Службой Новостей.
Полуэктов отметил, что никаких результатов исследований, подтверждающих связь между использованием смартфона и снохождением, нет. По словам эксперта, на снохождение могут влиять любые нагрузки, которые снижают сопротивляемость нервной системы.
Сомнолог подчеркнул, что в данном вопросе речь идет о взрослых людях, так как детям вряд ли будут давать листать смартфон перед сном.
Согласно мнению Полуэктова, эмоциональный компонент является ключевой причиной, когда человек активно взаимодействует с собеседником на другом конце или получает информацию. Это повышает активность нервной системы, в результате чего увеличивается количество «выныриваний» из сна, заключил сомнолог.
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Сомнолог подчеркнул, что в данном вопросе речь идет о взрослых людях, так как детям вряд ли будут давать листать смартфон перед сном.
«При этом у взрослых снохождение случается крайне редко. Однако никакой статистики на этот счет нет. Снохождение — это болезнь, и эпизоды эти заканчиваются примерно к 14 годам и крайне редко остаются во взрослом возрасте», — цитирует специалиста Общественная Служба Новостей.
Согласно мнению Полуэктова, эмоциональный компонент является ключевой причиной, когда человек активно взаимодействует с собеседником на другом конце или получает информацию. Это повышает активность нервной системы, в результате чего увеличивается количество «выныриваний» из сна, заключил сомнолог.
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Екатерина Коршунова