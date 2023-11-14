Более 80 дубненцев получили значки за сдачу нормативов ГТО

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
Ещё 83 дубненца сдали нормы ГТО, причём абсолютное большинство получило золотые значки. Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
Награды по итогам II квартала 2023 года вручались в торжественной обстановке. Среди отличившихся – дети и подростки, которые занимаются в спортивных школах. Многие сдали нормативы ГТО во время отдыха в летних лагерях.
Он назвал сдачу нормативов ГТО очень перспективным направлением и хорошим стимулом для вовлечения жителей в систематические занятия физкультурой.
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«Комплекс «Готов к труду и обороне» рассчитан на людей разного возраста, начиная с шести лет. Участвовали целыми семьями и даже не два поколения, а братья и сёстры, папы и мамы, бабушки и дедушки», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
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Лора Луганская