Работники энергетической компании сдали более 35 литров крови для подмосковных больниц

В Московской области действует горячая линия для сообщений о бродячих животных. С начала года операторы обработали более 9,4 тысячи звонков. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает, что с начала года по программе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение) было отловлено более 6,8 тысячи собак.