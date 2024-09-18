Работники энергетической компании сдали более 35 литров крови для подмосковных больниц

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Московский областной центр крови провёл выездные донорские мероприятия в трёх филиалах АО «Мособлэнерго» в Щёлково, Ногинске и Коломне. Сегодня эта энергетическая компания играет важную роль в регионе, обеспечивая надёжное электроснабжение и удовлетворяя потребности экономики, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Сотрудники «Мособлэнерго» не только снабжают регион электроэнергией, но и участвуют в благотворительных акциях, сдавая кровь для больниц Подмосковья. В результате выездных мероприятий работники трёх филиалов сдали более 35 литров крови.
Московский областной центр крови регулярно проводит такие акции в разных организациях и предприятиях Московской области, привлекая всё больше людей к донорству и информируя их о важности этого движения. Выездные мероприятия также удобны для тех, кто не может прийти в стационарный пункт сдачи крови, но хочет помочь нуждающимся.
АО «Мособлэнерго» выражает благодарность за организацию акции и призывает всех желающих присоединиться к донорскому движению.
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«Мы гордимся тем, что наша компания не только успешно развивается и приносит пользу обществу, но и заботится о своих сотрудниках и окружающих. Мы будем продолжать работать на благо нашего региона и стремиться к еще большим достижениям в будущем», — отмечает организатор донорских акций в коломенском филиале АО «Мособлэнерго» Елена Карькова.
Московский областной центр крови регулярно проводит такие акции в разных организациях и предприятиях Московской области, привлекая всё больше людей к донорству и информируя их о важности этого движения. Выездные мероприятия также удобны для тех, кто не может прийти в стационарный пункт сдачи крови, но хочет помочь нуждающимся.
АО «Мособлэнерго» выражает благодарность за организацию акции и призывает всех желающих присоединиться к донорскому движению.
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Дайана Хусинова