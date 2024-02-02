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Сотрудники ГУСТ МО отработали свыше 5000 заявок жителей региона

02 февраля 2024, 16:20
Фото: ГУСТ МО

Фото: ГУСТ МО

Работники ГУСТ МО предоставили более 5000 ответов на обращения граждан за январь. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
С начала года жители обратились в ведомство 3909 раз письменно и свыше 1200 раз позвонили на горячую линию.

«Большая часть вопросов касалась уборки снега и наледи во дворах и общественных местах. Сотрудники отдела контроля за рассмотрением обращений оперативно предоставляли информацию жителям, а если не получалось ответить сразу, изучали подробности вопроса и возвращались к заявителю с ответом», — поделились в ведомстве.


Стоит отметить, что горячая линия работает с понедельника по четверг с 9 до 18, а в пятницу с 9 до 16:45. кроме этого, ознакомиться со всеми контактными данными можно на сайте ведомства.

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В Подмосковье проверили около 18 тысяч крыш на наличие сосулек
02 февраля 2024, 16:33

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Осмотр кровель на наличие наледи, сосулек и снежных навесов проводят в Московской области сотрудники управляющих компаний по поручению надзорных организаций, в настоящее время проведено уже 17,8 тыс. проверок, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«Специалисты проверяют скатные крыши многоквартирных домов и все выступающие элементы. Отработано уже 17 818 заданий или 83%. Полностью с объемом задач справились 18 городских округов», — цитируются в сообщении слова главы ГУСТ Подмосковья Светланы Аиповой.
Лидерами среди округов, полностью справившихся с осмотром крыш, стали Щёлково и Можайский, где в работе было более 500 объектов. Второе место заняли Мытищи, где осмотрели 463 крыши, а замыкает топ-3 Волоколамский округ с 432 проверенными домами.

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В жилых домах Подмосковья с начала года починили 65 систем пожаротушения
#сосульки
#крыша
#густ мо
#жкх
#московская область
#подмосковье
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В Московской области к борьбе с гололёдом привлекли почти 15 тысяч коммунальщиков
02 февраля 2024, 16:16

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 14 тысяч дворников и свыше 850 единиц техники ведут борьбу с гололёдом в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В регионе из-за частых переходов температуры от отрицательных к положительным значениям образуется наледь. Коммунальщики обеспечивают безопасность на улицах.
«Специалисты обрабатывают твёрдые покрытия противогололёдными материалами во дворах и общественных пространствах. На борьбу с непогодой вышли 14 745 дворников и 857 единиц техники. Коммунальщики обрабатывают в первую очередь пространство у входных групп, рядом с контейнерными площадками, а также пешеходные дорожки и проезды», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что в ближайшее время в регионе, по прогнозам синоптиков, ожидаются так называемые «температурные качели». Жителей просят быть внимательными и осторожными на улицах.

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#густ мо
#гололёд
#погода
#подмосковье
#московская область
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В жилых домах Подмосковья с начала года починили 65 систем пожаротушения
02 февраля 2024, 16:06

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

65 систем пожаротушения отремонтировали в многоквартирных домах Московской области по запросам жителей с начала года, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.

«За январь в Единую диспетчерскую службу области поступило 65 заявок от жителей региона на ремонт общедомовой системы пожаротушения. По сравнению с январём 2023 года количество жалоб по этой тематике снизилось на 40%», — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что заявки на починку общедомовых систем пожаротушения поступали от жителей Люберец, Королёва, Лобни, Красногорска, Воскресенка, Балашихи и других округов.

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#густ мо
#ремонт
#мкд
#московская область
#подмосковье
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В подмосковной акции «Покорми птиц» приняли участие уже более 12 тысяч человек
02 февраля 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Более 12 тысяч жителей Московской области приняли участие в изготовлении птичьих кормушек в рамках региональной акции «Покорми птиц», сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.
«В этом году в акции уже приняли участие 12 тысяч 787 человек. Наибольшую активность проявили жители Люберец, Власихи, Чехова, Егорьевска, Долгопрудного, Протвина, Воскресенского и Реутова», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Больше всего новых кормушек для птиц появилось в Люберцах: 1344. Второе место по этому показателю занял Воскресенский округ: плюс 906 кормушек. А замыкает топ-3 округ Противно, где жители развесили 473 кормушки.

Акция «Покорми птиц» продолжится до 25 февраля.

В министерстве напомнили, что эта экологическая акция проводится ежегодно, в прошлом году её участниками стали около 20 тысяч человек.

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#экологическая акция
#природа
#птицы
#экология
#тихон фирсов
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Киберэксперт Ермаков заявил о привлекательности биометрии
02 февраля 2024, 15:49

Фото: istockphoto.com/ismagilov

Эксперт кафедры киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков заявил, что несмотря на критику системы биометрии она обладает рядом привлекательных свойств.
«Биометрия очень привлекательна, биометрические идентификаторы привязаны к человеку и их нельзя украсть или потерять, исключая, конечно, совершенно ужасные случаи травмирования, когда мы говорим о распознавании значительно поврежденной лицевой части черепа. Создать двойника настолько сложно, что можно не задумываться об этом. Остаётся только ошибка» — пояснил в беседе с RuNews24.ru Ермаков.

Он также отметил, что в России система стандартизации биометрии работает уже давно.

Ранее адвокат Екатерина Малиновская заявляла, что в России запрещён сбор биометрических данных без согласия человека, поэтому установка светофоров с биометрией незаконна.

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#биометрия
#технологии
#кибербезопасность
#общество
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Бессараб назвала замечательной идею отпуска для военных при рождении ребёнка
02 февраля 2024, 15:37

Фото: istockphoto.com/Jacek_Sopotnicki

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала инициативу о предоставлении отпуска для военных при рождении ребёнка.
При этом, она подчеркнула, что подобное предложение нуждается в согласовании.

«Служба — это 24/7. Нельзя служить Родине только с 08:00 до 17:00. Поэтому надо советоваться с руководством Минобороны и узнавать мнение самих военнослужащих. Думаю, что было бы замечательно, если бы ребята смогли к рождению ребёнка побыть рядом с мамой и своим наследником или наследницей. Это было бы замечательно, но без согласования непосредственно с самими заинтересованными это будет невозможно», — прокомментировала в беседе с RT Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой ввести отпуск для военнослужащих при рождении ребёнка. При этом, отпуск он предложил сделать сроком до 10 суток.

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#отпуск
#депутат
#минобороны
#служба
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На пожаре в подмосковном паркинге пострадало десять машин
02 февраля 2024, 15:21

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожар произошёл в надземном паркинге в поселке Новоивановский Одинцовского городского округа, от огня пострадали десять автомобилей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Сигнал о возгорании поступил дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ночью 1 февраля. Пожарных вызвал охранник паркинга. Он сообщил, что на четвёртом этаже загорелась машина. Когда пожарные прибыли, они обнаружили, что огнём охвачено четыре автомобиля и пламя перекидывается на шесть соседних машин», — отмечается в сообщении.
Пожарные смогли оперативно потушить огонь с помощью пены. В ходе происшествия никто не пострадал.

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#одинцовский городской округ
#пожар
#мособлпожспас
#парковка
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Главой Ленинского округа избран Станислав Каторов
02 февраля 2024, 15:08

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Станислава Каторова избрали главой Ленинского городского округа Московской области в ходе муниципального Совета депутатов, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики региона.
«Согласно действующему законодательству, глава Ленинского округа избирается Советом депутатов муниципалитета из числа кандидатов, которые представляет специальная комиссия по итогам конкурсного отбора», — отмечается в сообщении.
С 8 декабря 2023 года Станислав Каторов был временно исполняющим обязанности главы Ленинского округа. На этом посту он сменил предыдущего врип Эдуарда Авадушкина. До перехода в Ленинский городской округ Каторов шесть лет руководил городским округом Реутов.

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#станислав каторов
#ленинский городской округ
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Подмосковный Минтранс напомнил правила проезда через пункты взимания платы
02 февраля 2024, 15:08

Фото: Фотобанк МО

В пунктах взимания платы на дорогах Московской области действует ограничение скорости 30 км/ч. Оно касается и тех, кто проезжает через полосы для транспондеров, заявили в Минтрансе региона.
«Чтобы заранее выбрать правильную полосу для проезда, обратите внимание на знаки над ней. Зелёный фон означает, что проезд возможен только по транспондеру. Чем раньше вы выберете полосу, тем меньше вероятность нештатной ситуации. Резкие перестроения прямо перед шлагбаумом через три полосы создают риск аварий», – говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что для снижения вероятности пробок в пиковые часы предусмотрена реверсивная нитка. Она позволяет увеличивать количество полос для проезда в направлении большей загруженности.



Ранее сообщалось, что 29 января в пункте взимания платы на 46-м км Минском шоссе самосвал MAN протаранил легковой автомобиль Toyota Camry. 60-летний водитель седана погиб на месте, 55-летнюю пассажирку госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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#минтранс мо
#платные дороги
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#подмосковье
#московская область
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