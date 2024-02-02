Сотрудники ГУСТ МО отработали свыше 5000 заявок жителей региона

Фото: ГУСТ МО
«Большая часть вопросов касалась уборки снега и наледи во дворах и общественных местах. Сотрудники отдела контроля за рассмотрением обращений оперативно предоставляли информацию жителям, а если не получалось ответить сразу, изучали подробности вопроса и возвращались к заявителю с ответом», — поделились в ведомстве.
Читайте также:
В Подмосковье за месяц отработали более 200 заявок на ремонт полов в подъездах
В жилых домах Подмосковья с начала года починили 65 систем пожаротушения
В Московской области к борьбе с гололёдом привлекли почти 15 тысяч коммунальщиков