В Московской области к борьбе с гололёдом привлекли почти 15 тысяч коммунальщиков

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
«Специалисты обрабатывают твёрдые покрытия противогололёдными материалами во дворах и общественных пространствах. На борьбу с непогодой вышли 14 745 дворников и 857 единиц техники. Коммунальщики обрабатывают в первую очередь пространство у входных групп, рядом с контейнерными площадками, а также пешеходные дорожки и проезды», – отметили в ведомстве.
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