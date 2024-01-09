Социолог Кузнецов назвал правильной идею возвращения в школы норм ГТО

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Социолог Роман Кузнецов назвал введение нормативов ГТО в школьную программу правильным, поскольку оно пойдёт школьникам на пользу.
«Введение выполнения норм ГТО в обязательную школьную программу — хорошая идея. Это добавит осознанности в занятия физической культурой. А ещё благодаря ГТО можно получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, и это более понятная цель и награда за поддержание физической активности. Дополнительно дети получают подтверждение своих достижений, которые в дальнейшем могут им придать уверенности в жизни», — высказался в беседе с «Вечерней Москвой» Кузнецов.
Ещё одним важным мотиватором для детей является поддержка со стороны родителей. Так считает преподаватель кафедры «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» факультета «Психология образования» МГППУ Маргарита Расторгуева.
«Самое главное — это поддержка. Ребёнка нужно часто хвалить и интересоваться процессом, отслеживать вместе результаты. Также важно не вставать автоматически на сторону педагога, если он жалуется на ученика, нужно стараться понять ребёнка», — пояснила в беседе с RT Расторгуева.
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