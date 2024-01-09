Для подмосковных школьников Подмосковья проведут «Урок цифры» по киберугрозам

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Занятия Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» на тему «Кибербезопасность будущего» будут проходить с 15 января по 4 февраля 2024 года.
«Проект адресован учащимся 1 — 11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Цель урока — повышение осведомленности и компетентности учащихся в области кибербезопасности, а также формирование навыков и знаний, необходимых для защиты своих личных данных и предотвращения кибератак», — отметили в ведомстве.
Стоит добавить, что в рамках проекта школьников будут знакомить с многообразием профессий в сфере ИТ и специальностями в области кибербезопасности.
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