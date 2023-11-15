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Социолог Мукомель назвал популизмом меры по ограничению деятельности мигрантов

15 ноября 2023, 19:10
Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

Руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель заявил, что решения властей некоторых регионов РФ на запрет мигрантам заниматься определённой деятельностью является популизмом, а не действительно эффективной мерой.
«Подобные меры не работали и никогда не будут работать. Перед нами просто реакция властей на возросший уровень мигрантофобии у россиян. Имитация бурной деятельности, популизм — и не более того», — высказал мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Мукомель.

До этого, например, власти Челябинской области подписали указ, запрещающий мигрантам водить такси, маршрутки и автобусы.


А вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой заявил, что мигрантов не следует допускать к работе в качестве курьеров или водителей.

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#регионы
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В Подмосковье стартовал приём заявок на губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело»
08 декабря 2023, 20:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области начали принимать заявки на участие в 11-й ежегодной премии губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Их принимают до 15 декабря включительно, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
«Премия «Мы рядом. Доброе дело» – это возможность рассказать о неравнодушных, чутких, смелых людях, героях нашего времени и их поступках. В Подмосковье ежедневно совершается много добрых дел. Наши жители, волонтёры, предприниматели поддерживают бойцов на передовой и их семьи, помогают пройти трудный путь реабилитации. Есть и самые разные социально направленные проекты, которые объединяют людей, меняют наше Подмосковье к лучшему. Стараемся поощрять добрые дела и инициативы», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Принять участие в конкурсе могут жители Московской области, достигшие 18 лет. Премия будет вручаться за героические поступки и особые заслуги, проявленные в ходе проведения спецоперации, за поддержку участников СВО, реализацию социальных проектов и инициатив по улучшению жизни в регионе.
 
Призовой фонд конкурса составляет 80 млн рублей. Всего будет вручено 93 премии: три премии по 5 млн рублей;40 премий по 1 млн рублей и 50 премий – по 500 тыс рублей.
 
Для подачи заявки нужно зарегистрироваться на сайте. После этого на электронную почту придёт письмо с подтверждением. Затем необходимо заполнить анкету: рассказать о реализованной инициативе или героическом поступке, указать заслуги, достижения и результаты деятельности, прикрепить необходимые документы. После модерации на соответствие информация будет опубликована в разделе «Участники». 
 
Подать заявку может не только автор проекта или герой, но и его законный представитель или группа численностью от пяти человек.
 
Проекты будет оценивать экспертное жюри из известных политиков, деятелей культуры, искусства, образования, медицины и спорта. Их имена вскоре станут известны.
 
Торжественное награждение победителей состоится в конце декабря.
 
Премия вручается с 2013 года по инициативе Андрея Воробьёва. В прошлом году её получили 120 номинантов. Все награждённые были связаны с СВО. Это военные, члены их семей, военкоры и волонтёры. За 10 лет обладателями губернаторской премии стали более 13 тыс человек.

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#сво
#спецоперация
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В Московской области появился электронный сервис записи к нотариусу
08 декабря 2023, 19:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для жителей Подмосковья стал доступен новый сервис – запись к нотариусу. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Теперь в режиме онлайн можно выбрать специалиста и дату приёма, чтобы заверить копии документов, оформить наследство и получить прочие нотариальные услуги. Сервис доступен в приложении «Добродел» и на региональном портале госуслуг.   

На интерактивной карте можно выбрать подходящий офис. Она отображается рядом со списком специалистов. Информация об онлайн-записи будет направлена в личный кабинет пользователя.  Чтобы записаться к нотариусу через «Добродел», нужно открыть приложение, выбрать раздел «Услуги», далее – «Все услуги», «Личные документы» и «Запись к нотариусу». 

Полный перечень электронных услуг можно найти в обновлённом приложении «Добродел». Оно доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay.
 
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#московская область
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Педагог Ямбург: Школам нужно усиление психолого-медико-педагогической службы
08 декабря 2023, 19:08

Фото: istockphoto.com/seb_ra

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург заявил, что современные школы нуждаются в усилении психолого-медико-педагогической службы для здоровья и безопасности учащихся.
Так он прокомментировал трагедию в брянской гимназии.

«Что касается охраны – например, департамент Москвы выделяет большие деньги и оплачивает ЧОПы для школ с квалифицированными сотрудниками. В большинстве регионов охрана оплачивается из средств родителей. Другой вопрос, более глубокий – стреляет не ружьё, стреляет голова. Здоровых детей у нас, по данным Союза педиатров, 12,4%. На первом месте среди детских проблем со здоровьем – психоневрология», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Ямбург.

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#дети
#психолог
#безопасность
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Автоюрист Славнов заявил о недопустимости самозахвата общедомовой парковки
08 декабря 2023, 18:55

Фото: istockphoto.com/JaysonPhotography

Автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что общедомовой парковочной территорией вправе пользоваться все граждане, живущие в доме, а захватывать какое-либо место недопустимо.
Он отметил, что бороться с самозахватчиками машиномест можно с помощью диалога или обращения в местную администрацию.

«Пишется заявление в администрацию района, города или поселения. Администрация на это реагирует, приходит, снимает или спиливает болгаркой все незаконно установленные сооружения, и все граждане этого дома снова могут пользоваться своей общей придомовой территорией», —прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Славнов.

Ранее сообщалось, что в Торгово-развлекательном центре «Академический» в Екатеринбурге стоимость парковки подняли до 80 тысяч рублей за ночь.

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#заявление
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Юрист Краснов: Самозанятые обязаны платить алименты в МРОТ на ребёнка
08 декабря 2023, 18:44

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Член общественной палаты города Москвы, Почётный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что суды устанавливают алименты в твердой денежной сумме, и для самозанятых обычно эта сумма составляет один МРОТ на ребёнка.
То же самое, по словам эксперта, касается и безработных граждан.

«Обычно эта сумма составляет один региональный МРОТ на ребёнка, в независимости от того, сколько именно живущий отдельно родитель зарабатывает: 50, 100 или 200 тысяч рублей. То же самое, кстати, касается и безработных. Однако если мужчина инвалид и по объективным причинам не может содержать своих детей, суд может пойти навстречу и установить меньшую, чем размер МРОТ, сумму», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Краснов.

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#суд
#алименты
#мрот
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Каторов покинул пост главы Реутова и временно возглавил Ленинский городской округ
08 декабря 2023, 18:26

Фото: телеграм-канал Станислава Каторова

Станислав Каторов досрочно сложил полномочия главы городского округа Реутов и стал временно исполняющим обязанности главы Ленинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Каторов назначен временно исполняющим обязанности главы Ленинского городского округа. Такое решение принял сегодня Совет депутатов округа после добровольного сложения с себя полномочий врио главы Эдуарда Арадушкина», – говорится в сообщении.
Временно исполнять обязанности главы Реутова назначен первый замруководителя муниципалитета Филипп Науменко.
 
С 2013 года Каторов занимал должность заместителя главы города Реутов. В августе 2017-го был избран руководителем муниципалитета на пять лет. В 2022 году его переизбрали.

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#совет депутатов
#московская область
#подмосковье
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Учительнице, спасавшей детей от стрельбы в брянской школе, могут вручить квартиру и медаль
Учительнице, спасавшей детей от стрельбы в брянской школе, могут вручить медаль
08 декабря 2023, 18:01

Фото: iStock/Drazen Zigic

Общественники движения «Зов народа» обратились к губернатору Брянской области Александру Богомазу с просьбой наградить медалью «За спасение погибавших» учительницу биологии Офелю Мкртчян, которая своим телом прикрывала детей от стрельбы в брянской гимназии. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, Офеля Эдвардовна вела урок биологии, в тот момент, когда Алина вошла в класс и устроила стрельбу. Учитель закрыла собой учеников и фактически спасла им жизни.

«Считаем, что данный героический поступок, совершённый под угрозой собственной жизни и спасший других детей, которые могли пострадать, должен быть выделен и поощрён», — говорится в обращении общественников.

Они призывают наградить Мкртчян медалью «За спасение погибавших». Кроме того, участники общественного движения призвали вручить учителю квартиру от государства.

Напомним, ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Из принесенного с собой оружия школьница открыла огонь. По словам учителя, 14-летняя Алина вошла в класс с дробовиком в руках, произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику.

В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила жизнь самоубийством.

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Психолог Наумова объяснила причины анорексии звёзд
08 декабря 2023, 17:55

Фото: istockphoto.com/ronstik

Психолог Наталья Наумова заявила, что причиной заболевания анорексией популярных артистов и их детей могут быть неудовлетворенные детские потребности.
«Обычно это связано с эмоциональным дефицитом, когда в детстве звёздные родители уделяли ребёнку недостаточно внимания и любви. Либо не интересовались их желаниями и сами определяли, чем им заниматься и интересоваться», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Наумова.

По её словам, дефицит внимания взрослых может приводить к последствиям в подростковой или более старшем возрасте в виде расстройства пищевого поведения или анорексии.

Ранее академик РАО, доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии образования факультета психологии МГУ Александр Веракса заявлял о важности внимания взрослых к подросткам.

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#психолог
#родители
#дефицит
#подростки
#здоровье
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Общественная палата Подмосковья подвела итоги работы за уходящий год
08 декабря 2023, 17:46

Фото: МИСК МО

Итоги уходящего года подвели на III Межрегиональном форуме Общественной палаты Московской области, который прошёл в Красногорске. На нём также наметили планы на 2024-й.
Помимо подмосковных участников, на форум приехали представители общественных палат Ленинградской, Владимирской, Тверской, Липецкой, Ивановской, Ростовской областей, Карелии, ДНР и ЛНР.
«Сегодня мы провели заключительное в этом году пленарное заседание Общественной палаты Московской области. В нём принимали участие представители 11 общественных палат, в том числе из Донбасса. Это очень хорошая практика, когда мы имеем возможность пообщаться, обменяться мнениями, поделиться опытом. Это исключительно важно для развития гражданского общества. Сегодня мы также организовали встречу с экспертами по различным направлениям», – сказал председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов
Он добавил, что узловая темой этого года связана с Годом учителя и наставника. А 2024-й объявлен Годом семьи. 
 
Одним из главных событий уходящего года стали выборы губернатора и депутатов областного парламента. В Подмосковье было развёрнуто больше всего избирательных участков в стране – почти 4 тыс. На них работали около 20 тыс наблюдателей, 12 тыс из них прошли обучение в Общественной палате.
«От лица губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва хочу поприветствовать участников форума. В этом году мы стали участниками большого политического процесса. Кто-то работал в мониторинговых группах, кто-то – на участках, кто-то обучал наблюдателей, а кто-то был в нашем Центре общественного наблюдения. Как результат – выборы получились прозрачными, прошли без нарушений», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе
Она отметила хорошее взаимодействие Общественной и муниципальных палат. 
 
На выборах работали ребята из таких объединений, как «Волонтёры Подмосковья», «Российские студенческие отряды», «Молодая гвардия». Некоторые наблюдатели вошли в молодёжное крыло Общественной палаты Московской области. На данный момент в состав ОПМО включены четыре молодых эксперта. Планируется, что всего в работе будут участвовать около 20 человек.
 
Самые активные подростки в Общественной палате будут заниматься вопросами ЖКХ, экологии, добровольчества, поддержки участников СВО. Ребята уже активно включились в работу по сбору гуманитарной помощи для бойцов. 
 
Поддержки участников спецоперации и их семей стала главным направлением работы ОПМО в уходящем году. Она велась как в Подмосковье, так и в новых регионах. 
«Общественной палате Луганской Народной Республики – всего четыре года. Сейчас проходит интеграция в российское правовое поле. Мы с удовольствием и благодарностью принимаем опыт, который имеется у субъектов Федерации. С Московской областью у нас тесное взаимодействие. Мы реализуем проекты по детскому воспитанию, проводим совместные мероприятия. Помогаем нашим бойцам на передовой – обеспечиваем бронежилетами, беспилотниками. Протезирование – тоже очень серьёзная помощь», – сказал председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин
Активная работа продолжилась и в сфере здравоохранения. Весь год вёлся мониторинг качества медицинских услуг в Московской области. Результаты регулярно обсуждали с жителями на форумах.
 
Общественная палата также вела работу по сохранению исторической и культурной памяти, туристической привлекательности региона. Так, во многом благодаря её усилиям, при поддержке губернатора удалось сохранить видовое пространство музея-заповедника «Абрамцево».
 
Всего в 2023 году Общественная палата Московской области провела 14 форумов по различным направлениям. В них приняли участие почти 2 тыс человек.

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#общественная палата
#екатерина швелидзе
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