В Госдуме предложили запретить для мигрантов три востребованные профессии

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Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой заявил, что мигрантов не следует допускать к работе в качестве курьеров или водителей.
В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил свое предложение тем, что приезжие не знают русского языка. Он также отметил, что не считает подобный подход попадающим под определение национализма.
Он отметил, что в странах бывшего Советского Союза больше не преподают нормально русский язык. Толстой обратил внимание, что все больше мигрантов знают свой национальный язык и английский.
Ранее сообщалось, что семью мигрантов из Новосибирска, дети которых бросались камнями, выдворят из России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Закон требует от всех работающих в России иностранцев знания русского языка», — заявил депутат.
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Алина Юрчак