Социологи назвали общие отличия богатейших россиян

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Эксперты Высшей школы экономики проанализировали самых богатых бизнесменов в России и составили типичный портрет представителя данного класса. Исследования основаны на информации списков Forbes за период с 2004 по 2021 год. Об этом сообщает РБК.
Аналитики выяснили, что большая часть сверхбогатых россиян являются бизнесменами с высшим образованием, полученным в Москве и Санкт-Петербурге. Они владельцы финансовых компаний, организаций топливно-энергетического комплекса или промышленности.
За последние десять лет порядка 90% бизнесменов, которые входят в список Forbes, уже присутствовали в нем раньше. Отмечается, что возраст участников данной группы растет. К примеру, в 2011 году средний возраст составлял 50 лет, то к 2021 году он достиг 58 лет.
По данным рейтингов Forbes за 2023 год, в доходах сверхбогатых людей заметка неравенство: среди 110 долларовых миллиардеров только 14 человек владеют состоянием более 10 миллиардов долларов, а у половины оно составляет меньше 2,5 миллиарда.
За последние годы в списки миллиардеров попадают чаще женщины. Так, в 2011 году в рейтинге находилась только одна женщина, а к 2021 году женщин-миллиардеров уже семь. Практически в половине случаев их состояние является результатом самостоятельного построения бизнеса.
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За последние десять лет порядка 90% бизнесменов, которые входят в список Forbes, уже присутствовали в нем раньше. Отмечается, что возраст участников данной группы растет. К примеру, в 2011 году средний возраст составлял 50 лет, то к 2021 году он достиг 58 лет.
За последние годы в списки миллиардеров попадают чаще женщины. Так, в 2011 году в рейтинге находилась только одна женщина, а к 2021 году женщин-миллиардеров уже семь. Практически в половине случаев их состояние является результатом самостоятельного построения бизнеса.
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Алина Юрчак