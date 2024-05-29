Совет Европы обратил внимание на историю с пленным солдатом РФ Резниковым

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Европейский комитет по предотвращению пыток (ЕКПП) внес имя российского солдата Дениса Резникова в свой список из-за жестокого обращения с Резниковым спецслужб Украины. Об этом рассказала РИА Новости донецкая правозащитница Ирина Вихорева.
«Мы наняли адвоката и направили обращение в ЕКПП. Там сообщили, что, внесли имя Резникова в свой список. Заверили, что, когда кто-то из сотрудников поедет на Украину, то постарается выяснить обстоятельства попадания в плен, условия содержания и обращения, а также дальнейшую судьбу военного», – сказала Вихорева.
До начала спецоперации Денис Резников работал на одной из шахт Донецка. В конце 2022 года ушел на фронт добровольцем.
Через полтора года мужчина попал в плен, а украинские спецслужбы стали требовать, чтобы дочь Резникова фотографировала военные объекты. В обмен они обещали прекратить издевательства над Резниковым. В итоге дочь военного попросила помощи у правозащитников.
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