Украинские военнопленные не могут объяснить, за что воюют, заявил сенатор Кастюкевич

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Все украинские военные, попадая в плен, признаются, что не понимают, за что воюют. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Ранее украинский военнослужащий Евгений Шароваров написал в соцсетях об отношении командования ВСУ к бойцам. По его словам, людей отправляют «на фарш», поскольку выпускают на позиции совершенно неподготовленными. Причём отправляют таких бойцов на те позиции, где высок риск потери личного состава.
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Анастасия Чинкова