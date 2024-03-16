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Украинские военнопленные не могут объяснить, за что воюют, заявил сенатор Кастюкевич

Кастюкевич: военные ВСУ, попадая в плен, не могут объяснить, за что воюют
16 марта 2024, 12:27
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Все украинские военные, попадая в плен, признаются, что не понимают, за что воюют. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Он подчеркнул, что украинские военные, которые оказываются вдалеке от пропаганды Киева, не могут сказать, какие идеалы они пытались отстаивать.

Ранее украинский военнослужащий Евгений Шароваров написал в соцсетях об отношении командования ВСУ к бойцам. По его словам, людей отправляют «на фарш», поскольку выпускают на позиции совершенно неподготовленными. Причём отправляют таких бойцов на те позиции, где высок риск потери личного состава.

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Мирные жители Херсонской области помогли ликвидировать боевиков ВСУ
Сальдо: группу боевиков-террористов ликвидировали в Херсонской области
16 марта 2024, 11:49

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Херсонской области ликвидировали боевиков ВСУ, терроризирующих мирных жителей левого берега Днепра. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Владимир Сальдо.
Отмечается, что удары по боевикам были нанесены в населённых пунктах Ивановка, Токаревка, Ветровое и Антоновка под Херсоном. В результате ударов бы ликвидированы как сами боевики, так и их оружие в виде мобильного миномёта и радиолокационной станции. Они предназначались для нанесения ударов по мирным жителям, социальным объектам и, в частности, избирательным участкам Херсонской области.

Сальдо подчеркнул, что в уничтожении террористов принимали участие сами мирные жители из подпольной группы. Они, рискуя своими жизнями, состоят в организации сопротивления «Русский Херсон».

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#херсонская область
#всу
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#владимир сальдо
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«Не принесут никакой пользы»: В США высказались об отправке ВСУ F-16
NI: То количество F-16, которое Запад отправит ВСУ, ничем не сможет им помочь
16 марта 2024, 10:58

Фото: iStock/TebNad

Мизерное количество устаревших истребителей F-16, которые Запад намерен отправить ВСУ, ничем не сможет им помочь, об этом пишет американское издание The National Interest.
Автор статьи строго подчеркнул, что отправка этих истребителей никак не повлияет на ситуацию на полях спецоперации.

«Во-первых, эти самолеты – подержанные истребители, срок эксплуатации которых подходит к концу. Во-вторых, Киеву передают мизерное количество F-16, а это значит, они не принесут существенной пользы», — заявил журналист.

Он также отметил, что отправка практически вышедших из строя самолётов и без того проигрывающей стороне явно «не сулит ничего хорошего».

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#истребитель
#всу
#сво
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Зарубин: Россия знала о планах ДРГ ВСУ прорваться через границу за две недели
16 марта 2024, 10:30

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российская разведка получила данные о планах ДРГ ВСУ прорваться через границу за две недели до случившегося, об этом сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Очень важный нюанс, о котором нам стало известно. Информация о возможных попытках прорыва государственной границы была получена разведкой за две недели до попыток прорыва», — рассказал Зарубин.

По его словам, после получения этих данных российский главнокомандующий Владимир Путин поручил заменить срочников, которые были размещены по линии государственной границы, на контрактников и бойцов спецназа.

Напомним, в период с 12 по 14 марта украинские диверсанты безуспешно пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Как сообщили в Минобороны РФ, при проведении этой провальной операции украинские войска потеряли более 1,5 человек, среди которых как раненые, так и убитые.

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#всу
#курская область
#белгородская область
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Появились фото последствий обстрела Белгорода
Гладков опубликовал фото последствий обстрела Белгорода 15 марта
16 марта 2024, 10:16

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Восемь реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир» были сбиты ПВО на подлёте к Белгороду. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава Белгородской области вместе с начальником Главного регионального управления МЧС России Сергеем Потаповым и мэром Белгорода Валентином Демидовым прошёл по местам прилётов.
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

По словам Гладкова, в результате обстрела погибли двое мирных жителей. Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд. Затем машина врезалась в автобус, но его пассажиры, к счастью, не пострадали.

Вторым погибшим стала женщина, которая вместе с сыном пошла кормить собак в гаражный кооператив. В этот момент туда упал снаряд. За жизнь её сына, который получил осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки, борются врачи.

Также в результате обстрела получили повреждения постройки Белгорода. В семи жилых многоквартирных домах выбиты окна. Незначительно пострадали два соцобъекта и два хозяйствующих объекта. Предварительно повреждены 15 авто.
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородском районе были повреждены шесть частных домов и две придомовые постройки. Осколками было посечено здание торгового центра «Сити Молл».

В настоящее время оперативные службы работают над устранением последствий обстрела.

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#пострадавшие
#погибшие
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ВСУ атаковали Россию беспилотником с реактивным двигателем
Глава Брянской области Богомаз: беспилотник «Стриж» сбит в небе над регионом
16 марта 2024, 09:43

Фото: iStock/NatureNow

Глава региона Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что реактивный беспилотник сбит в небе над Брянской областью. Дрон был запущен со стороны Украины.
По словам главы региона, атака была совершена беспилотником Ту-141 «Стриж». Он был уничтожен сегодня утром, 16 марта, в районе населенного пункта Стародуб.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы в настоящее время работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что российские военные за минувшую ночь нейтрализовали очередную попытку киевского режима совершить террористические атаки на территории РФ. Над Курской областью было сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов. В Белгородской области были уничтожены ракета «Точка-У», реактивный снаряд Vampire и три дрона.

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#пво
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Силы ПВО сбили ракету «Точка-У» и восемь дронов над российскими регионами
16 марта 2024, 08:34

Фото: iStock/e-crow

Российские военные за минувшую ночь нейтрализовали очередную попытку киевского режима совершить террористические атаки на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что над Курской областью в течение ночи было сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов. В Белгородской области были уничтожены ракета «Точка-У», реактивный снаряд Vampire и три дрона.

Данные о пострадавших и возможных разрушениях не поступали.

Ранее начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким рассказал, что порядка 300 боевиков украинского формирования «Кракен» уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы. Примечательно, что вес авиабомбы, которой был нанесен удар, составляет 1,5 тонны.

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#дрон
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МО: около 300 боевиков «Кракена» уничтожили ударом полуторатонной авиабомбы
16 марта 2024, 08:22

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким рассказал, что порядка 300 боевиков украинского формирования «Кракен» уничтожено одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы. Об этом Ким сообщил во время совещания.
Примечательно, что вес авиабомбы, которой был нанесен удар, составляет 1,5 тонны. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Министру также доложили данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы ВСУ.

Ранее сообщалось, что российский боец в одиночку вышел против группы украинских диверсантов и вернулся победителем. Он сбросил гранату в укрытие противника, в результате чего несколько украинских солдат погибли, некоторые получили ранения. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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«Предотвратит Армагеддон»: Американский журналист объяснил, как миру поможет победа России
Американский журналист Бентли: Победа РФ на СВО предотвратит Армагеддон
16 марта 2024, 08:00

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Победа России на полях спецоперации поможет предотвратить Армагеддон, с таким заявлением выступил военный корреспондент из США Рассел Бентли в интервью для «РИА Новости».
Бентли считает, что ядерного конфликта можно избежать двумя путями: либо Россия победит Запада на полях специальной военной операции и будет диктовать свои условия мира, либо в странах НАТО и Евросоюза произойдут революции, при помощи которых будет свергнут нынешний нацистский режим. Журналист выразил надежду на то, что оба эти события произойдут одновременно.

Он также подчеркнул, что проблема начала ядерного конфликта в мире сейчас стоит так остро, как никогда.

«Человечеству очень повезет, если мы выйдем из этого конфликта, не испытав ядерного Армагеддона. Опасность ядерной провокации «под ложным флагом» реальна, как и заявленная Россией политика применения ядерного оружия, если на карту будет поставлено выживание российского государства», — подытожил Бентли.

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#россия
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#ядерное оружие
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Пять человек пострадали при атаке дрона-камикадзе на автомобиль под Белгородом
16 марта 2024, 05:31

Фото: iStock/ AndrisBarbans

В селе Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке дрона-камикадзе со стороны ВСУ. В результате ранены пять человек. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Из-за взрыва машина загорелась, и пострадали все находившиеся в ней люди: подросток, женщина и трое мужчин. У несовершеннолетнего произошла контузия головного мозга, у женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. У одного из мужчин — проникающее ранение живота и осколочные ранения рук и ног. Ещё у двоих мужчин контузии средней степени тяжести.

В ночь на 16 марта сообщалось о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах, а затем на всей территории Белгородской области, а под утро в Грайворонском городском округе.

Также опасность атаки беспилотников объявляли в Курской области и в Воронежской области. В Курской области сбиты три беспилотника, но никто не пострадал.

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