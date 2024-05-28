Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Спасите жизнь ребёнку»: отец мальчика со СМА вышел на пикет в Москве

«Спасите жизнь ребёнку»: отец мальчика со СМА вышел на пикет в Москве

Отец ребенка со СМА устроил пикет в Москве с обращением к Путину
28 мая 2024, 11:10
Фото: iStock/Andrzej Rostek

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Отец трёхлетнего ребёнка, страдающего спинальной мышечной атрофией, Дмитрий Бахтин устроил одиночный пикет в Москве у здания Минздрава, требуя лекарство для сына. Об этом пишет сетевое издание «Е1.ру».
На фото мужчина стоит у входа в здание и держит в руках плакат, на котором написано обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Спасите жизнь ребенка, обеспечьте лекарством», — написано на плакате мужчины.



22 мая Бахтин уже выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге. Он обращался к президенту с просьбой выделить для его ребёнка препарат «Рисдиплам».

Два года назад удалось собрать на лечение сына Бахтина 160 миллионов рублей. Тогда для него приобрели самый дорогой в мире препарат — «Золгенсма». Однако лекарство не смогло помочь мальчику. Бахтин потребовал от Минздрава обеспечить ребёнка препаратом «Спинраза». Однако уже в ноябре 2023 года врачи решили, что «Спинраза» больному мальчику больше не требуется.

Читайте также:

Неонатальный скрининг спас 13 пациентов Первой детской больницы со СМА

В Москве задержали отца ребёнка с СМА, вышедшего с пикетом на Красную площадь

Первый ребёнок со СМА, лечившийся самыми дорогими лекарствами, чувствует себя лучше
#врачи
#лечение
#жизнь
#фото
#больницы
#здание
#мужчины
#мужчина
#лекарство
28 мая — День памяти погибшего царевича Димитрия Угличского: история, традиции
28 мая 2024, 11:14

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Православные верующие 28 мая отмечают день памяти благоверного царевича Димитрия. Гибель младшего сына Ивана Грозного — одна из темных страниц истории, несмотря на то, что имя убийцы, казалось бы, известно каждому школьнику. О том, как принято отмечать церковное торжество и какие традиции существуют расскажет редакция «Радио 1».

День памяти царевича Димитрия Угличского: история


Сын Царя Иоанна IV Васильевича Грозного, погиб в Угличе в 1591 году от Рождества Христова в восьмилетнем возрасте. Историки спорят об обстоятельствах случившейся трагедии, но в житийном предании вина однозначно возложена на обезумевших от своего властолюбия бояр, пытавшихся захватить власть в стране.

Православная церковь отмечает 28 мая как день памяти Небесного заступника всех страждущих детей.


Традиции праздника


28 мая предки заканчивали посев ряда огородных культур, в том числе огурцов. Считается, что в этот день нужно обязательно убраться в доме и разложить вещи. В Церкви день гибели царевича Димитрия совершается как память Небесного заступника всех страждущих детей, а потому постепенно становится своего рода православным детским днём.


Что нельзя делать 28 мая 2024 года?


В день памяти благоверного царевича Димитрия нельзя оставлять немытую посуду, грязь и беспорядок, вытираться чужим полотенцем. Также в церковное торжество нельзя делиться будущими планами на жизнь и сажать бобовые, кабачки и капусту.

Читайте также:

Победа жизни над смертью: Смысл Антипасхи и почему Церковь признаёт языческий праздник

Ссориться со свекровью и ловить ласточек: что нельзя делать в церковный праздник 9 мая

День Николая Чудотворца 2023: когда отмечается праздник Никола Зимний, история и традиции
#церковь
#праздник
#жизнь
#традиции
#память
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
FT: сотни западных компаний отказались от планов ухода из России
28 мая 2024, 10:43

Фото: iStock/Tippapatt

Сотни западных компаний, которые ранее объявили об уходе из России из-за украинского конфликта, изменили свои планы и продолжили вести бизнес в РФ. Об этом пишет газета Financial Times.
Отмечается, что пересмотр планов произошёл по нескольким причинам. Во-первых, это рост потребительской активности, а, во-вторых, бюрократические преграды. В частности, речь идёт о скидке на активы из недружественных стран и дополнительных налогах при уходе с российского рынка.

Один из руководителей, который работает с западными компаниями в России заявил, что после объявления об уходе им были даны на выбор покупатели их бизнеса в стране, которые оказались для них неприемлемы.

Издание отмечает, что с 2022 года на российском рынке остались свыше 2,1 тысяч международных компаний, включая Unilever, Nestle, Avon, Philip Morris и другие. При этом порядка 1,6 тысяч покинули рынок или временно свернули деятельность в России.

Читайте также:

Компания Nintendo уходит из России

Производитель оборудования для металлургии Danieli уходит из России

Mash: компания Duracell уходит из России
#компании
#рынок
#экономика
#россия
#бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тысячи россиян три дня кормили тошнотиками во время ярмарки
В Мурманске на ярмарке «Вкус Арктики» за три дня продали 3,5 тысячи «тошнотиков»
28 мая 2024, 10:40

Фото: iStock/Drazen Zigic

Вице-губернатор региона Ольга Кузнецова написала в Telegram-канале, что в Мурманской области прошел фестиваль «Вкус Арктики», во время которого тысячи россиян накормили тошнотиками.
Кузнецова отметила, что данное блюдо стало самым популярным на ярмарке. Вице-губернатор региона добавила, что за три дня было продано более трех с половиной тысяч тошнотиков.

Напомним, тошнотики — это жареный в масле пирожок с рыбой. Блюдо было разработано в период СССР.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета возбудили дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, после отравления участников фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов в Перми.

Читайте также:

Число госпитализированных детей, отравившихся на фестивале в Перми, достигло 19

Вандалы осквернили изображение героев СВО на российском кладбище

В Петербурге участница шоу «Пацанки» напала на соседа с молотком
#губернатор
#дело
#ссср
#еда
#ярмарка
#люди
#продукты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дмитровском лесничестве ликвидировали лесной пожар площадью 6,4 га
28 мая 2024, 10:37

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Лесной пожар ликвидировали в Дмитровском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Пожар обнаружили в понедельник утром при помощи системы видеомониторинга.

Недалеко от деревни Быково было обнаружено возгорание на площади 1 га.

«На место незамедлительно было направлено 30 единиц техники и 62 человека личного состава лесопожарных формирований. Впоследствии площадь возгорания увеличилась до 6.4 га. Потребовалось почти 12 часов, чтобы ликвидировать пожар. Причиной пожара были действия человека», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных. Напомним, что за действия, которые привели к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.

Читайте также:

В Подмосковье зафиксировано 67 нарушений правил пожарной безопасности в лесах

В Подмосковье ввели ограничения на посещение лесов

Жителям Подмосковья напомнили о запрете пала травы
#подмосковье
#пожар
#возгорание
#комлесхоз мо
#лесные пожары
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Кузнецов получил паспорт РФ
28 мая 2024, 10:33

Фото: iStock/JessAerons

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов, сбежавший с чемпионата Европы, чтобы попасть в Россию, получил российский паспорт. Об этом пишет Mash.
Напомним, в конце апреля стало известно, что боец ВСУ специально пошёл в спорт, чтобы иметь возможность выезжать за границу в составе сборной Украины по армейскому рукопашному бою. Пришло время, когда он с национальной сборной отправился на первенство Европы в Польше. Оттуда он сбежал в Чехию и приехал в Москву. В России у Кузнецова живут родственники.

Здесь ему прошлось пройти многочисленные проверки, после которых он получил российский паспорт и уже вскоре сможет воссоединиться со своими близкими.

Читайте также:

Командир «Ахмата» Алаудинов вручил паспорт РФ военнопленному ВСУ

Жители Харьковской области интересуются, как получить паспорт РФ – Водолацкий

Зеленский хочет лишить гражданства украинцев, добровольно получивших паспорт РФ
#спорт
#проверки
#первенство
#паспорт
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ взяла за опера, который задерживал свердловского замминистра ЖКХ Кислицына
28 мая 2024, 10:31

Фото: istockphoto/Diy13

Оперативника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Евгения Мальцева, который задерживал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына, взяла ФСБ. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В конце апреля Мальцев был в числе сотрудников, которые задерживали Кислицына», – сообщил источник.

В СК и УФСБ ситуацию не прокомментировали. Мальцева вместе с его коллегой Игорем Ураловым взяли на следующий день после того, как арестовали их руководителя Андрея Дьякова. Последнему вменяют превышение полномочий и взяточничество.

Мальцеву с Ураловым, по неподтвержденной информации, вменяется мошенничество на сумму до 30 миллионов рублей. Сейчас Уралов и Мальцев находятся на свободе. Возможно, они сотрудничают со следствием.

Сам же Кислицын в СИЗО. Также арестовали его бывшего однокурсника, бывшего парламентария заксобрания Павла Мякишева. Следствие считает, что экс-депутат передал Кислицыну деньги, якобы действуя в интересах барнаульской компании Barled, поставляющей светильники в муниципалитеты.

Читайте также:

Генерал ФСБ Кулишов: НАТО начало ядерные учения у границ РФ

Жительница ЛНР передала сестре в Киеве данные о Российской армии и попалась ФСБ

ФСБ раскрыла одну из целей теракта в «Крокусе»
#россия
#фсб
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья
28 мая 2024, 10:27

Фото: iStock/sudok1

В США после семейного застолья шесть человек заразились круглыми червями трихинеллами. Об этом пишет The Guardian.
Сообщается, что источником заражения стала медвежатина. Её к столу привез один из родственников. Мясо готовили на гриле. Оно оказалось сырым, поэтому его пришлось готовить повторно.

Первым недомогание почувствовал 29-летний мужчина. У него началась лихорадка, отек вокруг глаз, сильные мышечные боли, а также другие симптомы. Личинок паразитов обнаружили у шести членов семьи. Двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Тюмени врачи уронили женщину после операции. Пациентка получила травмы головы, плеча и разрыв связок. Отмечается, что инцидент произошел в частном медицинском центре. По словам дочери пострадавшей, женщину пытались переложить с операционного стола, однако попытка завершилась неудачно.

Читайте также:

Посла Франции в Шри-Ланке Жана-Франсуа Пакте обнаружили мёртвым

В Приморье пациент выпал из машины скорой во время аварии и погиб

Суд в Турции оправдал мужчину, которого обвиняли в убийстве активистки из Питера
#врачи
#пациент
#овощи
#мясо
#травмы
#семьи
#аварии
#инцидент
#мужчина
#операции
#симптомы
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России хотят ввести уголовную ответственность за дипфейки
28 мая 2024, 10:23

Фото: iStock/PUGUN SJ

В России могут ввести наказание за противозаконное использование изображения, голоса или биометрических данных граждан. Соответствующий документ будет внесён в Госдуму на этой неделе главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.
Законопроектом предлагается внести изменения в статьи Уголовного кодекса РФ о клевете, краже, мошенничестве, вымогательстве, причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием, уточняют «Известия».

Развитие технологий привело к расширению возможностей по созданию различных материалов на основе изображения и голоса человека. К ним, в частности, относятся технологии дипфейка и цифровых масок. Это, в свою очередь, привело к росту поддельных материалов с биометрическими данными россиян, которые может выявить только специалист.

Правонарушителям, согласно данному законопроекту, будет грозить штраф до 1,5 миллионов рублей или в размере дохода за период до двух лет, либо тюремное заключение на срок до семи лет. Наказание будет избираться в зависимости от статьи УК РФ.

Читайте также:

Мошенники покупают записи голосов россиян, чтобы использовать их для вымогательства

Настоящая драма: мошенники крадут аккаунты на Госуслугах через «театральное шоу»

Телефонные и интернет-мошенники с начала года ограбили 3 тыс. жителей Подмосковья
#россия
#законопроект
#госдума
#уголовное дело
#наказание
#мошенничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В преддверии ПМЭФ-2024 в Петербурге возник дефицит эскортниц
28 мая 2024, 10:21

Фото: istock / Andrii Lysenko

В преддверии Международного экономического форума (ПМЭФ-2024) в Санкт Петербурге зафиксирован дефицит девушек, которые оказывают эскорт-услуги. Об этом сообщает портал ПУЛ Telegram.
Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдёт в 2024 году 5–8 июня. На мероприятии традиционно будут обсуждены вопросы экономики и развития технологий.

По данным столичных и петербургских агентств, специализирующихся на подборе девушек для сопровождения гостей форума, за несколько недель до ПМЭФ-2024 были «арендованы» все элитные эскортницы. Цена за услуги девушек резко возросла на 30-50%.

Заранее «забронированы» были девушки не только из Петербурга, но и из Москвы.

Читайте также:

На ПМЭФ-2023 предприятия АПК заключили восемь соглашений на 40 млрд рублей

Подмосковное предприятие впервые стало официальным партнером ПМЭФ

Более 900 соглашений заключили на ПМЭФ-2023
#форум
#предприятие
#цена
#пмэф
#услуги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф