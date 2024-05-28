«Спасите жизнь ребёнку»: отец мальчика со СМА вышел на пикет в Москве

Православные верующие 28 мая отмечают день памяти благоверного царевича Димитрия. Гибель младшего сына Ивана Грозного — одна из темных страниц истории, несмотря на то, что имя убийцы, казалось бы, известно каждому школьнику. О том, как принято отмечать церковное торжество и какие традиции существуют расскажет редакция «Радио 1».