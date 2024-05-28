«Спасите жизнь ребёнку»: отец мальчика со СМА вышел на пикет в Москве

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Отец трёхлетнего ребёнка, страдающего спинальной мышечной атрофией, Дмитрий Бахтин устроил одиночный пикет в Москве у здания Минздрава, требуя лекарство для сына. Об этом пишет сетевое издание «Е1.ру».
На фото мужчина стоит у входа в здание и держит в руках плакат, на котором написано обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
22 мая Бахтин уже выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге. Он обращался к президенту с просьбой выделить для его ребёнка препарат «Рисдиплам».
Два года назад удалось собрать на лечение сына Бахтина 160 миллионов рублей. Тогда для него приобрели самый дорогой в мире препарат — «Золгенсма». Однако лекарство не смогло помочь мальчику. Бахтин потребовал от Минздрава обеспечить ребёнка препаратом «Спинраза». Однако уже в ноябре 2023 года врачи решили, что «Спинраза» больному мальчику больше не требуется.
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«Спасите жизнь ребенка, обеспечьте лекарством», — написано на плакате мужчины.
22 мая Бахтин уже выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге. Он обращался к президенту с просьбой выделить для его ребёнка препарат «Рисдиплам».
Два года назад удалось собрать на лечение сына Бахтина 160 миллионов рублей. Тогда для него приобрели самый дорогой в мире препарат — «Золгенсма». Однако лекарство не смогло помочь мальчику. Бахтин потребовал от Минздрава обеспечить ребёнка препаратом «Спинраза». Однако уже в ноябре 2023 года врачи решили, что «Спинраза» больному мальчику больше не требуется.
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Элина Позднякова