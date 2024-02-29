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Неонатальный скрининг спас 13 пациентов Первой детской больницы со СМА

29 февраля 2024, 18:42
Фото: Istockphoto / Andrzej Rostek

Фото: Istockphoto / Andrzej Rostek

В Первой детской городской больнице Санкт-Петербурга благодаря неонатальному скринингу удалось спасти детей со спинальной мышечной атрофией. Об этом рассказала профессор, доктор медицинских наук, заведующая психоневрологическим отделением больницы Людмила Щугарева.
С прошлого года в стране был введён расширенный неонатальный скрининг, куда входят 36 нозологий по поиску редких и орфанных заболеваний. Больница вошла в пилотный проект по скринингу СМА ещё в 2022-м
«Мы участвовали в пилотном скрининге как специализированное многопрофильное лечебное учреждение, обеспечивающее лечение СМА у всех детей, рождённых в родильных домах Петербурга с молекулярным подтвержденным диагнозом. За это время удалось выявить 13 человек со СМА, и это 13 спасенных жизней», – рассказала Щугарева «Петербургскому дневнику»

Профессор уточнила, что дети попали в скрининговую программу в самом раннем возрасте – до 12 месяцев жизни. Все они получили генозаместительную терапию
«У некоторых еще не было никаких клинических проявлений заболевания. Эти дети сейчас развиваются согласно календарю: ходят, прыгают, имеют обычную походку. У детей, у которых были к моменту введения препарата клинические проявления – задержка развития, уменьшение размеров грудной клетки, разболтанность тазобедренных суставов, дрожание языка – прогрессия заболевания замедлилась или остановилась. Дети стали осваивать самостоятельные перевороты, сидение и стояние, перестали болеть пневмонией», – поделилась доктор медицинских наук.
Щугарева добавила, что, согласно статистике, в Петербурге носителями СМА являются один на 47 человек. Это достаточно много. Именно поэтому столь важен расширенный неонатальный скрининг.

20 марта отмечается Международный день орфанных заболеваний.

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Депутат Куринный призвал лечить пациентов с редкими заболеваниями за счёт федерального бюджета
29 февраля 2024, 18:26

Фото: Istockphoto / monkeybusinessimages

Пациентов с редкими или орфанными заболеваниями необходимо передать в руки федерального бюджета. С таким предложением выступил зампредседателя думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный.
«До 18 лет люди с орфанными заболеваниями лечатся за счёт фонда «Круга добра», где средств хватает. После 19 лет, если не продолжить терапию, за два – три года они могут прийти к инвалидности или опасному для жизни состоянию. Обеспечение лекарственными препаратами в регионах зависит от наличия финансов. Стоимость лечения таких пациентов значительная, и не все регионы могут себе это позволить. В результате возникают регулярные споры, подключается прокуратура, идут суды, и эти средства выгрызаются из небогатых региональных бюджетов», – пояснил Куринный в эфире Общественной службы новостей.
По его мнению, главное решение проблемы – полная передача пациентов с орфанными заболеваниями на федеральный уровень с учётом того, что в «Круге добра» наблюдается профицит. Централизованно закупая препараты для таких пациентов, можно значительно уменьшить расходы госбюджета и перераспределять лекарства между регионами.

Как сообщает ОСН со ссылкой на официальные данные, в России живут около 40 тысяч человек с редкими болезнями. Однако получить лечение могут не все из-за беззащитности в медицинских, юридических и финансовых вопросах.

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Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 24 центрах амбулаторной онкопомощи
29 февраля 2024, 17:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В субботу, 2 марта, во всех центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья пройдёт Единый день открытых дверей. Проверить здоровье там сможет любой желающий старше 18 лет, сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Регулярная диагностика позволяет своевременно обнаружить онкологические заболевания. Это второе такое мероприятие с начала года. В первом Дне открытых дверей участвовали около 1 тысячи человек. Рассчитываем, что и в этот раз проверить здоровье придёт немало желающих. Пройти исследования, получить консультацию онколога и задать волнующие вопросы можно в эту субботу во всех 24 центрах амбулаторной онкопомощи», – уточнила Стригункова.
Как отметили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в ЦАОПах можно будет пройти маммографию или УЗИ молочных желёз, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови в кале, пройти диагностику новообразований кожи, сдать мазок на онкоцитологию шейки матки, а при наличии медицинских показаний – пройти КТ или рентгенографию органов грудной клетки.

Мероприятие пройдёт с 9 до 14 часов. Для участия в Дне открытых дверей нужно иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Адреса ЦАОПов можно найти на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

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#здоровье
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Российский врач иммунолог рассказал ​о редких заболеваниях
29 февраля 2024, 16:28

Фото: iStock/Naypong

Редкие (орфанные) заболевания представляют собой группу генетически обусловленных патологий, встречающихся с частотой менее 10 случаев на 100 000 человек. Несмотря на их редкость, они могут существенно ухудшать качество жизни пациентов и даже быть смертельными, пишет RT.
Диагностика редких заболеваний может быть сложной, поскольку их симптомы часто неспецифичны и могут совпадать с симптомами распространенных заболеваний. Кроме того, у некоторых пациентов заболевание может не проявляться в течение длительного периода времени.

Как рассказал врач иммунолог Владимир Болибок, подозрение на редкое заболевание может возникнуть при наличии характерной клинической картины и сопутствующих заболеваний. Для подтверждения диагноза проводятся генетические анализы.

«Обследование для установления диагноза проводится один раз в жизни», — отметил иммунолог. Последующий мониторинг состояния пациента и назначение лечения зависят от конкретного заболевания.

В отдельных случаях пациент может прожить всю жизнь, не подозревая о наличии у себя редкого заболевания. Это связано с тем, что некоторые патологии проявляются только при определенных условиях или в пожилом возрасте.

Доктор привёл в пример пациентку с наследственным дефектом иммунной системы - избирательным дефицитом иммуноглобулина А (IgA). Несмотря на то, что пациентка прожила благополучную жизнь, в возрасте 67 лет она заразилась пневмококковой инфекцией, развилась пневмония, и женщина долгое время не могла выздороветь. В результате консультации с врачом-иммунологом было установлено наличие редкого заболевания.

Важно отметить, что раннее выявление и лечение редких заболеваний может существенно улучшить прогноз для пациентов, предотвращая или минимизируя осложнения.

В России ежегодно 28 февраля (или 29 февраля в високосные годы) отмечается Международный день редких (орфанных) заболеваний. Это мероприятие направлено на повышение осведомленности общества о редких заболеваниях, поддержку пациентов и их семей, а также стимулирование исследований в этой области.

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Госдума: Российскую медицину ждёт новый этап развития
После президентского послания в Госдуме заявили о новом этапе развития медицины
29 февраля 2024, 16:00

Фото: iStock/Grytsaj

В своем послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин объявил о значительных изменениях и всеобъемлющем развитии российской системы здравоохранения.
Глава государства сообщил о выделении более триллиона рублей на строительство, капитальный ремонт и техническое оснащение медицинских учреждений в течение следующих шести лет. Депутат Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова заявила, что эти инвестиции создадут базу для качественно нового этапа в развитии здравоохранения.

«После заявлений главы государства у всех нас есть четкое понимание, что медицину ждут не просто перемены, через которые мы с успехом проходили все последние годы, а совершенно новый, глобальный этап развития», - сказала она РИА Новости.

Депутаты готовы активно работать над необходимыми законодательными решениями для реализации предложенных новаций. Фролова подчеркнула, что эти изменения будут охватывать все аспекты системы здравоохранения, от строительства и оснащения до внедрения новых принципов работы.

Помимо финансирования, послание президента содержит комплексный план по охране здоровья. Президент учел все необходимые меры: от строительства и ремонта медицинских учреждений, до развития телемедицины и цифровой трансформации здравоохранения.
По мнению депутата, российская медицина сделает значительный шаг вперед в использовании передовых технологий. Искусственный интеллект, персонализированная медицина и телемедицина станут неотъемлемой частью системы здравоохранения, а инновации будут тесно связаны с отечественными научными исследованиями.

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Врач предупредила о последствиях полного отказа от хлеба
Диетолог Денисова: пять ломтиков ржаного хлеба в день принесут пользу организму
29 февраля 2024, 15:37

Фото: istock / Edalin

Врач-диетолог Наталья Денисова призвала не отказываться от хлеба, так как это может быть чревато проблемами со здоровьем. В разговоре с «АиФ» она заявила, что в день человеку нужно съедать примерно 5 кусочков ржаного хлеба (около 300 г), поскольку в нем содержится железо, кальций, витамины В2 и незаменимые аминокислоты.
Ржаной хлеб содержит около 19-22% пищевых волокон, поддерживающих уровень кишечной микрофлоры. При отказе от хлеба нарушается работа ЖКТ и пищеварение. Помимо этого, человек может стать раздражительным и вялым. Возникает мышечная слабость, нарушение зрения. Также у человека может снизиться работоспособность и умственная активность.

Содержащая в этом продукте фолиевая кислота обеспечивает нормальную работу нервной системы и помогает организму с обновлением клеток. За счет этого поэтому хлеб особенно важно есть беременным.

В заключении врач отметила, что ржаной или другой цельнозерновой хлеб помогает в похудении. Он улучшает насыщение благодаря содержащейся в нем клетчатке. При этом белый хлеб может повышать уровень сахара после еды, что может усилить аппетит и спровоцировать переедание.

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Педиатр Корякина рассказала, как правильно поддерживать иммунитет ребенка весной
29 февраля 2024, 15:34

Фото: Хавива Фонина

«Как поддержать детское здоровье наступающей весной»: рекомендации педиатра из Звенигорода. Об этом сообщил корреспондент.
Врач-педиатр Наталия Корякина отметила, что за последнюю неделю в регионе значительно стиизился процент заболеваемости. Она добавила, что иммунитет детей напрямую зависит от их образа жизни.

«На здоровье ребёнка влияет отсутствие отдыха и положительных эмоций: возникает хроническая усталость, организм в такой период подвержен простудам. Если во внеурочное время ребёнок продолжает заниматься и посещать кружки и у него нет времени на отдых и игру, то защитные реакции его иммунитета ослабевают. Дети живут в постоянном напряжении: не умеют расслабляться и получать удовольствие от игры. Положительные эмоции и правильный режим жизни помогают сохранить здоровье», — подчеркнула Наталия Корякина.

Стоит отметить, что для укрепления и поддержания иммунитета необходимы полноценное 3-4 разовое питание, здоровый сон и прогулки на свежем воздухе.

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Эндокринолог рассказала, от каких продуктов нужно отказаться пожилым людям
Врач Михалева: Пожилым следует отказаться от мяса и сыра из-за риска онкологии
29 февраля 2024, 13:31

Фото: istock / Vladimir Mironov

Врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева посоветовала пожилым людям отказаться от мясной гастрономии, поскольку эти продукты могут вызвать рак кишечника. Об этом пишет РИАМО.
Михалева пояснила, что такая продукция провоцирует развитие онкологии желудка, репродуктивной системы, мочевого пузыря. В них содержится много соли, жира и холестерина, которые ведут к развитию диабета, ожирения и артериальной гипертензии. Михалева порекомендовала людям в возрасте употреблять красное мясо не больше раза в месяц из-за содержания насыщенных жиров.

Она также призвала ограничить потребление молочных продуктов высокой жирности, в том числе сыра, которые также могут повысить риск развития гипертонии, атеросклероза и нарушать функцию почек.

«Белый хлеб, булочки, выпечка – это очень калорийные продукты, содержащие простые углеводы. Если их не ограничивать в питании пожилых, то это приводит к развитию ожирения и сахарного диабета 2 типа», — добавила врач.
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#врач
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#диетолог
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#рак
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Для подмосковных врачей провели обучение по «детской гинекологии»
29 февраля 2024, 12:43

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московском областном центре охраны материнства и детства проходит обучение врачей по «детской гинекологии». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Первые лекции для врачей провела завкафедрой акушерством и гинекологией факультета усовершенствования врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского Надежда Дуб.

«Лекции посвящены аномальным маточным кровотечением у детей и подростков, а также опухолям и опухолевидным образованиям. Темы интересные и необходимые в нашей врачебной практики, и, к сожалению, это часто встречающаяся патология среди детей и подростков», — поделилась заслуженный работник здравоохранения Московской области Надежда Дуб.

Стоит отметить, что спикер подробно рассказала о возможных и неочевидных проблемах у девочек, а также как правильно проводить лечение в различных ​случаях.

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Подмосковье закупит более 120 современных аппаратов УЗИ
29 февраля 2024, 10:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 120 аппаратов для ультразвукового исследования планируют закупить в поликлиники и больницы Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Аппараты УЗИ необходимы для проведения качественной диагностики различных внутренних органов. (…) В этом планируем закупить более 120 единиц такой медтехники», — сказала первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Она также напомнила, что в прошлом году медицинские учреждения Подмосковья получили более 170 новых УЗИ-аппаратов.

Современную медицинскую технику в Московской области закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках программы модернизации первичного медицинского звена и национального проекта «Здравоохранение».

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