Спасшую Светлакова в «Крокусе» девушку и проявивших героизм подростков, пригласят в ГД

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Подростков, которые спасли людей во время теракта в «Крокус Сити Холле» пригласят в Госдуму. Об этом в своем телеграм-канале написала глава комитета нижней палаты по защите семьи Нина Останина.
Выбраться сотне людей из охваченного огнем здания, помогли подростки, которые подрабатывали в концертном зале гардеробщиками. Также известно о девушке Софии Майер, которая помогла выбраться группе людей, в числе которых был телеведущий Сергей Светлаков.
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