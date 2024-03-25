Нападавшие на «Крокус» арестованы на два месяца

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Басманный суд Москвы до 22 мая арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
Четвертым задержанным стал Мухаммадсобир Файзов, ранее под стражу были отправлены Саидакрами Рачабализоду, Далерджон Мирзоев и Шамсидин Фаридуни. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По этой статье предусматривается наказание вплоть до пожизненного.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, начали расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В результате теракта, как сообщает СК, как минимум 137 человек погибли, 182 человека пострадали.
Ранее были обнаружены детали причастности Украины к теракту в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, начали расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В результате теракта, как сообщает СК, как минимум 137 человек погибли, 182 человека пострадали.
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Алина Юрчак