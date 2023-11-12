Первые эвакуированные из сектора Газа россияне отправились в Каир

Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Первые 70 эвакуированных из сектора Газа россиян отправились в Каир. Об этом в своём Telegram-канале сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось, что через КПП «Рафах» в сторону Египта проходят граждане России. На пункте пропуска им оказывалась необходимая медицинская и психологическая помощь, предоставлялась еда и вода.
Отмечается, что колонна автобусов с россиянами направилась в Каир. По прибытии они поступят в оперативный штаб МЧС, где смогут обратиться за медицинской помощью, а также восстановить документы.
В пресс-службе ведомства отметили, что по ходу следования до столицы Египта россиян сопровождают медицинские работники и психологи, также их обеспечивают пропитанием и водой.
Читайте также:
Специалисты МЧС России начали эвакуацию россиян из сектора Газа
В списках на эвакуацию из Газы числилось более тысячи человек, заявила Захарова
Стало известно о прибытии двух бортов в Каир для эвакуации россиян из сектора Газа
Отмечается, что колонна автобусов с россиянами направилась в Каир. По прибытии они поступят в оперативный штаб МЧС, где смогут обратиться за медицинской помощью, а также восстановить документы.
Читайте также:
Специалисты МЧС России начали эвакуацию россиян из сектора Газа
В списках на эвакуацию из Газы числилось более тысячи человек, заявила Захарова
Стало известно о прибытии двух бортов в Каир для эвакуации россиян из сектора Газа
Анастасия Чинкова