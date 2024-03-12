Специалист по маркетингу Лутовинов предрёк рост спроса на загородные дома

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Директор маркетингового отдела строительной компании Никита Лутовинов заявил, что к лету спрос на загородные дома в России вырастет на 15%.
«В 2024 году сильнее всего к покупке дома россиян подтолкнёт экономика. Стремительное повышение процентов по ипотеке, угроза отмены льготных программ и удорожание побуждают людей строить сейчас», — пояснил в беседе с Газета.ру Лутовинов.
Кроме этого, к переезду в частный дом людей сподвигает интерес к экологически чистой жизни и желанию жить подальше от городской суеты.
Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявлял, что сейчас нецелесообразно покупать недвижимость с целью заработать.
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