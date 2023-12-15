Спецподразделение «Гром» начали передавать из подчинения МВД в состав Росгвардии

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФСБ РФ
Спецподразделение «Гром», которое ранее находилось в ведении Министерства внутренних дел РФ, начало переходить в состав Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации агентства, сейчас в рамках процедуры перехода готовится вся соответствующая документация и передача инфраструктуры, но весь процесс может занять даже несколько месяцев.
Специальное подразделение «Гром» было создано ещё в 2003 году для проведения силовых операций Госнаркоконтроля (впоследствии Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков — ФСКН). С 6 декабря 2016 года «Гром» начал действовать в составе МВД, а зону его ответственности расширили по всему спектру полицейского функционала.
17 июля 2023 года депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что спецподразделение «Гром» будет переведено из МВД в Росгвардию. Он отметил, что при интеграции в МВД численность «Грома» не превышала 2,7 тыс. человек, а сейчас составляет уже 7 тысяч, что даже превышает общее число бойцов СОБРа (примерно 5 тысяч человек). По словам Хинштейна, «Гром» перейдет в состав Росгвардии вместе со всей инфраструктурой.
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Специальное подразделение «Гром» было создано ещё в 2003 году для проведения силовых операций Госнаркоконтроля (впоследствии Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков — ФСКН). С 6 декабря 2016 года «Гром» начал действовать в составе МВД, а зону его ответственности расширили по всему спектру полицейского функционала.
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Артем Путинцев