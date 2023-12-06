Командира СОБРа «Рысь» Алпатова задержали после обнаружения тел с гирями на ногах

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Начальника штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексея Алпатова задержали по делу об убийстве двух человек в начале 2000-х. Об этом сообщает РБК.
Уголовное дело по факту похищения двух человек было возбуждено в 2003 году. Преступники требовали выкуп в полмиллиона долларов. В октябре 2021 года дело передали в Главное следственное управление СК, где расследование продолжилось. Оно привело к новым сведениям. Выяснилось, что похищенных убили и с привязанными к ногам гирями сбросили в подмосковный водоём, на дне которого они и были обнаружены.
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