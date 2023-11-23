Стали известны адреса ёлочных базаров в городском округе Пушкинский

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Первый ёлочный базар в Московской области традиционно откроется в начале декабря. В пресс-службе администрации городского округа Пушкинский раскрыли дату старта и места продаж.
На территории Подмосковья ёлочные базары начнут открываться с 8 декабря. В городском округе Пушкинский они разместятся по следующим адресам:
В городе Пушкино:
-в районе часовни у д. 1 по Московскому проспекту и на Советской площади.
В Ивантеевке:
- ул. Первомайская, вблизи дома 13
- Центральный проезд, вблизи дома 8
- ул. Дзержинского, д. 21/2 - Советский проспект, д. 2а
- ул. Толмачева, д. 11а - ул. Хлебозаводская, д. 27
- ул. Победы, д. 32.
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В городе Пушкино:
В Ивантеевке:
- ул. Первомайская, вблизи дома 13
- Центральный проезд, вблизи дома 8
- ул. Дзержинского, д. 21/2 - Советский проспект, д. 2а
- ул. Толмачева, д. 11а - ул. Хлебозаводская, д. 27
- ул. Победы, д. 32.
«Все официальные точки продаж будут оформлены в едином стиле в соответствии с брендом “Зима в Подмосковье”. Ассортимент новогодних деревьев по-прежнему разнообразен. Ели и сосны будут продаваться из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей», — отметили в администрации муниципалитета.Читайте также:
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Екатерина Шмакова