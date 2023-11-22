Живая или искусственная? Какая новогодняя ёлка экологичнее

Фото: IStock/Galina Tcarkova
Около 60 тысяч елей, сосен и пихт спилят в российских лесах к Новому году. Эти объемы сопоставимы с прошлогодними, сообщили в Рослесинфорге. Эколог, депутат Госдумы VI созыва, учредитель общественного экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин рассказал «Радио 1», как такие объёмы влияют на природу, и стоит ли переходить на искусственные ели, чтобы помочь экологии.
Ели и сосны, как правило, специально выращивают к Новому году на особых плантациях. Если покупать деревья на праздник у проверенных продавцов, то никакого вреда для природы это не нанесёт, уверен специалист.
В сравнении с искусственной елью живая считается более экологичной, поскольку не требует специальной переработки. Чтобы произвести, привезти и продать пластмассовое дерево, ресурсов тратится больше, чем при выращивании живого. Считается, что искусственная ёлка окупает свой экологический след только в том случае, если её используют на протяжении 20 лет.
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«Если мы берём идеальное мироустройство, где у нас исключительно только плантационные ели, с точки зрения влияния человека на природу это крайне незначительный ущерб на фоне других влияний на природу. По сравнению с сельским хозяйством плантационное использование ели в Новый год – это ничто, погрешность», — отметил Шингаркин.
«С точки зрения количества пластика, которое потребляет человек для жизнедеятельности, например, для упаковки, в пересчёте искусственной ёлки на семью – это незначительное количество. Потому что пластика вы можете использовать на порядок больше в течение года. Поэтому если формально сравнивать, то можно использовать два этих варианта, особенно если вы искусственную ёлку потом утилизируете через систему вторичной переработки. Но если вы покупаете каждый год пластиковую ёлку, а потом выкидываете её в лес, – это никуда не годится», — добавил эксперт.Читайте также:
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Екатерина Шмакова