Стало известно, чем закончилось дело против Ozon из-за недоставленной пачки чая

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Ивановский областной суд рассмотрел дело Максима Копейкина, который потребовал у Ozon доставить товар, несмотря на то, что маркетплейс вернул деньги за него. Об этом пишет РБК.
Сообщается, что в феврале 2022 года Максима заказал на маркетплейсе упаковку зеленого чая стоимостью 89 рублей. Ozon не смог доставить товар и отменил ее в одностороннем порядке, вернув деньги. Но Копейкину это не понравилось и он подал иск в суд.
Максим потребовал доставить чай, признать условия действовавшей на тот момент оферты площадки незаконными и взыскать с маркетплейса 10 тысяч рублей компенсации за нарушение прав потребителя, 25 тысяч рублей за причиненный моральный вред, 10 тысяч рублей — за одностороннее расторжение договора купли-продажи. Помимо этого, покупатель потребовал компенсацию за то, что Ozon сорвал сроки доставки, и штраф в размере половины присужденной суммы.
Суд постановил, что маркетплейсу необходимо выплатить моральную компенсацию в размере 500 рублей, 250 рублей штрафа и 71 рубль за почтовые расходы. Копейкин обратился в верховный суд, после чего было утверждено заключенное между сторонами мировое соглашение. Он добился от площадки доставку товара, компенсацию в размере 5 тысяч рублей.
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Максим потребовал доставить чай, признать условия действовавшей на тот момент оферты площадки незаконными и взыскать с маркетплейса 10 тысяч рублей компенсации за нарушение прав потребителя, 25 тысяч рублей за причиненный моральный вред, 10 тысяч рублей — за одностороннее расторжение договора купли-продажи. Помимо этого, покупатель потребовал компенсацию за то, что Ozon сорвал сроки доставки, и штраф в размере половины присужденной суммы.
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