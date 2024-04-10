Стало известно, где и когда похоронят Ширвиндта

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Урну с прахом народного артиста России, президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля. Об этом сообщили в театре, передаёт РИА Новости.
«14 числа после полудня будут прощание и церемония (захоронения — ред.). Семья хочет, чтобы это прошло только среди родственников и служащих театра», — говорится в сообщении.
Напомним, 15 марта на 90-м году жизни скончался актёр и режиссёр Александр Ширвиндт. После смерти его тело кремировали.
С 2000 по 2021 годы Ширвиндт был художественным руководителем Театра сатиры, в котором до этого в течение 30 лет служил актёром. А с 16 ноября 2021 года из-за преклонного возраста покинул эту должность, став президентом театра.
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Элина Позднякова