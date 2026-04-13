«Только снится»: Стало известно, когда москвичам стоит ждать зелёной травы
Синоптик Макарова: озеленение придёт в Москву нескоро
Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила РИА Новости, что озеленение в Москве наступит нескоро.
Как отметила синоптик, в апреле москвичи смогут видеть траву у дома только в ночных грезах, что перекликается со словами популярной песни.
«Несмотря на кратковременные дожди и грязь за окном, «снится нам трава, трава, у дома», как в песне, но озеленение придёт в Москву нескоро, несмотря на потепление, которое начинается в апреле с этих выходных», — пояснила Макарова.При этом она напомнила: апрель — самый переменчивый месяц в году, поэтому в этом периоде возможна как тёплая погода, так и возвращение холодов. Специлаист добавила, что такая погода соответствует климатической норме.
