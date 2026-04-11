Москвичам рассказали, когда в столицу вернется теплая погода
В Москве после пяти дней холода температура возвращается к климатической норме. Об этом сообщил в беседе с RT метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в ночь на Пасху температура поднимется до +3°С, а днём 12 апреля достигнет +11°С. Синоптик прогнозирует, что на следующей неделе в Центральной России установится обычная апрельская погода: ночью от +1 до +6°C, а днём от +10 до +15°C, в отдельных районах возможны повышения до +17°C. Также ожидается, что в этот период пройдут дожди.
Ранее начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков отметил, что холодный эпизод завершается, и температура постепенно пойдет вверх. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
