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Стало известно количество вопросов, поступивших от россиян для «Прямой линии» с Путиным

Для прямой линии с Путиным 14 декабря поступило более 256 тысяч вопросов
05 декабря 2023, 16:18
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Более 256 тысяч вопросов поступило к итогам года с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится на сайте москва-путину.рф.

Отмечается, что чаще всего граждане России спрашивают главу государства о проблемах с выплатами военнослужащим в госпиталях, восстановлении «Северных потоков» и реакции на невыполнение подчиненными ряда распоряжений. Также россияне интересуются как внешней политики государства, так и положения дел внутри РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин проведет «прямую линию» и ежегодную большую пресс-конференцию 14 декабря, где глава государства подведет итоги года. Вопросы начали поступать с 1 декабря.

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#рф
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Прилепину присвоили звание почётного члена партии «Справедливая Россия»
Миронов: Захару Прилепину присвоили звание почётного члена СРЗП
06 декабря 2023, 20:21

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Сопредседателю партии эсэров Захару Прилепину присвоили звание «Почётный член Социалистической партии «Справедливая Россия – За правду». Об этом в своём Telegram-канале сообщил лидер фракции Сергей Миронов.
Он напомнил, что в начале этого Прилепин добровольно отправился в зону проведения спецоперации. Однако по закону военнослужащие не имеют права заниматься политикой, поэтому было принято решение о присуждении звания. 

При этом Миронов подчеркнул, что Захар Прилепин остаётся в рядах партии, являясь примером для однопартийцев. Он является «настоящим русским патриотом, преданным своей Родине и товарищам», сообщил лидер партии. 

Миронов заявил, что действия людей, пытающихся расколоть коалицию левых сил в России, останутся без успеха, поскольку вернутся Прилепин и остальные участники СВО и голос партии «зазвучит ещё громче». 

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#захар прилепин
#партия
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Горокруг Пушкинский продолжит работы по программе «Социальная газификация» в 2024 году
В 2024 году планируют провести газ в пяти населённых пунктах ГО Пушкинский
06 декабря 2023, 18:56

Фото: IStock/Chepko

В 2024 году городской округ Пушкинский продолжит выполнять программу «Социальная газификация». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В рамках программы специалисты выполняют догазификацию населённых пунктов. В следующем году газ проведут деревне Василево, сёлах Тишково и Рахманово, в дачном посёлке Ашукино, а также в городе Пушкино. Планируется, что работы начнутся уже в январе 2024 года.
«По программе можно подвести газ до границ участка без привлечения средств жителей. Граждане льготных категорий могут рассчитывать также на дополнительные меры социальной поддержки населения, которые включают бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей», — напомнили в администрации.  
Чтобы попасть в программу нужно подать заявку через портал РПГУ. У вас должно быть право собственности на дом, подлежащий газификации, и постоянная прописка в нём.

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#дом
#газ
#пушкино
#социальная газификация
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В ГД займутся вопросом предоставления бесплатных лекарств амбулаторным больным
06 декабря 2023, 18:54

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

В ГД будут прорабатывать идею о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных в 2024 году.
Совместная работа над законопроектом о бесплатных лекарствах для амбулаторных больных запланирована в следующем году. С похожими инициативами о необходимости разработки законопроекта выступали многие оппозиционные фракции Госдумы.

Об этом рассказал РИА Новости депутат Федот Тумусов («Справедливая Россия - За правду»). По словам депутата, есть разные подходы к реализации данной инициативы.

Ранее сообщалось, что проблемы получения бесплатных лекарств для льготников обсудили на XVII Всероссийском конгрессе «Право на лекарство». В нём принял участие представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Сергей Олейник, сообщили в пресс-службе аппарата.

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#госдума
#новости
#лекарства
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Жителям Подмосковья предложили опрос о благоустройстве дворов
06 декабря 2023, 18:53

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

На сайте Главного управления содержания территорий Московской области стартовал опрос о необходимости установки малых архитектурных форм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На главной странице сайта ГУСТ выбираете «Общественное голосование на портале госуслуг». Далее необходимо авторизоваться на портале, а потом выбрать, каких малых архитектурных форм не хватает в вашем дворе. Мы предложили несколько вариантов на выбор: скамейки, урны, беседки и клумбы. Именно на нехватку этих форм жители чаще всего указывают в своих обращениях», – рассказала руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
Она пояснила, что опросы на сайте ведомства проводятся для улучшения дворовых территорий. Например, если жители укажут, что в их дворах не хватает клумб, вопросы озеленения, оформления палисадников будут предложены весной городским округам для оформления территорий.

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#благоустройство
#опрос
#жители
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