Стало известно количество вопросов, поступивших от россиян для «Прямой линии» с Путиным

Фото: сайт Кремля
Более 256 тысяч вопросов поступило к итогам года с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится на сайте москва-путину.рф.
Напомним, президент России Владимир Путин проведет «прямую линию» и ежегодную большую пресс-конференцию 14 декабря, где глава государства подведет итоги года. Вопросы начали поступать с 1 декабря.
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Екатерина Коршунова