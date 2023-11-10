Стало известно о прибытии двух бортов в Каир для эвакуации россиян из сектора Газа

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
В Каир прибыли два специальных борта для эвакуации российских граждан и граждан стран СНГ из сектора Газа в Египет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местный осведомленный источник.
«На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа», — рассказал собеседник агентства.Он также утверждает, что скоро в столицу Египта прилетит еще один самолет. Ожидается, что первые россияне смогут покинуть анклав 10 ноября.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак